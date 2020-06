Lugo no disfrutará este año de un San Juan con hogueras iluminando los barrios. El Ayuntamiento aseguró ayer que no ha recibido ninguna solicitud para encender fogatas y aclaró que, aunque el Concello no las prohíbe, de facto no están permitidas, ya que la Xunta califica esas fiestas como eventos populares, un tipo de cita que no estará permitida hasta el primero de julio como consecuencia de la pandemia.

Aunque no van a estar permitidas, hay algunos vecinos que sí intentaron conseguir autorización para encender hogueras.

Algunos colectivos vecinales habían mostrado en los últimos días su interés por organizar fiestas para la noche del 23 y algunos habían acudido incluso al Ayuntamiento a preguntar si se permitiría la celebración de hogueras.

En Lugo se celebraban cada año hogueras muy concurridas en barrios como Montirón o A Piringalla y eran también populares las que se organizaban en Fontiñas o Aceña de Olga.