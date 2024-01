La noche más gélida: "No podía abrir la puerta del garaje, ¡se había congelado!"

La noche más gélida del invierno dejó en la madrugada del viernes estampas de cuento en buena parte de la provincia de Lugo, donde los pastos amanecieron cubiertos de escarcha y la nieve pudo apreciarse, resplandeciente, en las cumbres más altas de A Montaña.

Para los trabajadores nocturnos y para aquellos que comenzaron su labor a primera hora de la mañana, la jornada también "fue de cuento, pero de cuento de terror", bromean, con el recuerdo del frío impreso aún en las manos, en las orejas o en los pies.

Es el caso de Carlos Blanco, propietario de la pescadería Neptuno, que cada madrugada, tras recoger el pescado en la lonja de A Coruña, comienza el reparto del género por toda la provincia de Lugo.

En su oficio, a la ya encomiable tarea de soportar las gélidas temperaturas que marcó el termómetro en la madrugada del jueves al viernes, se suman las características particulares de su labor: "Nos pasamos toda la jornada con las manos metidas en los cajones de hielo donde va el pescado o en el cubo de agua donde nos lavamos después", explica este lucense. "Repartir con temperaturas bajo cero hace que los dedos se nos queden totalmente congelados".

Para evitarlo, en días tan fríos como el viernes, Blanco lleva siempre en la furgoneta "un cubo con agua caliente donde meter las manos para que, al menos, nos circule la sangre", relata entre risas, aunque reconoce que, conforme se va haciendo mayor, "cada vez me cuesta más soportar las bajas temperaturas".

Con él coincide Celia, una trabajadora de Correos en Vilalba que se ocupa del reparto de cartas a pie por calles como Fontiñas o Rúa Nova. Su jornada comienza a las siete de la mañana y, el viernes, a esa hora, "ni si quiera podía abrir la puerta del garaje con el mando para salir de casa: ¡se había quedado congelada!".

Cuenta que las primeras horas de la mañana, "hasta que el sol empezó a calentar un poquito", fueron las peores, porque, al caminar con rapidez junto a su carrillo por las zonas sombrías de las aceras, que permanecían todavía heladas, temía resbalarse, "como ya me ha ocurrido en algunas otras ocasiones".

No obstante, son sus manos las que más sufren con el frío, porque, para poder trabajar bien con las cartas, "debo llevar guantes sin dedos, así que se me quedan congeladas y, a veces, me duelen bastante".

Pasto cubierto de escarcha en la noche más gélida del invierno.

Al vilalbés Iván Rouco, de la empresa de gestión de residuos Urbaser, le sucede lo mismo, pero en los pies, durante jornadas tan frías como la que vivió el viernes. "He probado a usar plantillas de batería y calcetines de más de cincuenta euros, pero, en días así, nada me quita el frío en los pies, es imposible". Subraya, además, que en la mañana del viernes "la helada fue tan intensa que las tapas de las contenedores se quedaron pegadas y, para abrirlos, teníamos que andar golpeándolos".

El efecto de las gélidas temperaturas también se hizo notar en la granja de Jorge Rodríguez, en O Saviñao, donde no pudieron llenar los bebederos de los animales hasta pasado el mediodía.

"As temperaturas foron tan baixas pola noite que as tuberías se quedaron conxeladas e non había xeito de que os grifos botaran auga", explica. A las ocho de la mañana, cuando marchó al establo para comenzar a ordeñar a las vacas, recuerda que "había aínda case catro graos baixo cero".

Sin embargo, concede Jorge que este frío "é mellor para o gando que os corenta e dous grados aos que chegamos durante o verán", aunque las temperaturas bajas "fan que os animais coman un pouquiño máis do habitual para ter máis graxa" y que, en mañanas tan gélidas como la del viernes, "non podan saír a pacer ata pasado o mediodía".