La noche lucense recobra la vida con la apertura de varios locales emblemáticos

La noche lucense se reactivó el viernes con la reapertura de varios de los locales de ocio más emblemáticos de la capital.

La acogida por parte del público fue desigual en distintos puntos del casco histórico. Mientras que la afluencia de clientes a los establecimientos ubicados en la Praza do Campo y la Rúa Nova no menguó significativamente respecto a otros viernes, sí es cierto que varios de los locales situados en el Rúa Catedral y en la Rúa Clérigos no tuvieron una afluencia masiva de personas pese a la temperatura tan agradable de la que disfrutaron los lucenses durante esa madrugada.

Algunos de los locales de ocio nocturno solicitaron al Ayuntamiento de Lugo un permiso especial para instalar una terraza frente a sus locales y así poder mantener la distancia de protección interpersonal a salvo, aunque en la noche inaugural la respuesta no fue la esperada y en una de estas terrazas ubicada en la Rúa Clérigos no se percibió un aumento sensible de clientela.

Otro de los problemas que pueden surgir por esta medida extraordinaria permitida por el Ayuntamiento es el ruido que generen este tipo de terrazas a altas horas de la madrugada en áreas residenciales, y que pueden ocasionar trastornos en el descanso de los vecinos de las vías más céntricas, dicen residentes.

Durante las últimas semanas se han vivido algunos momentos de tensión por la falta de civismo de una minoría a la hora de disfrutar de la noche y deambular por los locales de hostelería sin la obligatoria mascarilla de protección y sin respetar la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.

LUGUP. El proyecto LugUp Night Life, que engloba a ocho locales de dedicados al ocio nocturno. Ambigú, Bambhuda, Cook, El Gandul, Jager Lounge, Onda, People y Versus XL, fue concebido por este grupo de empresarios de hostelería con el propósito de recuperarse económicamente del mazazo que significó el cierre forzoso durante más de tres meses de sus negocios, con una serie de acciones que devuelvan la actividad anterior al estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo.

Todos los locales de este proyecto prohiben la entrada a todas aquellas personas que no lleven puesta la mascarilla. También deben mantener la distancia interpersonal en el acceso al local.