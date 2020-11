Noa Díez dirigirá la primera escuela para especialistas de cine que abrirá en Lugo

El carácter inconformista y su continua búsqueda de la felicidad han llevado a la protagonista de esta historia a recorrer el mundo para perseguir sus sueños, que después de más de dos décadas de trayectoria se han convertido en realidad.

Noa Díez abrirá próximamente en Lugo el primer centro de entrenamiento para especialista de cine en artes marciales. Esta burgalesa, de 42 años, fue la primera y única mujer en dirigir un local de estas características en España, concretamente en Bilbao.

"Llegué a Lugo por casualidades de la vida. Mi marido tenía familia aquí y a mí me encantaba Lugo, así que le propuse abrir una escuela en la ciudad", reconoce Noa Díez, quien en un primer momento se topó con la incredulidad de su marido, ya que después de completar un currículo profesional como maestra marcial e instructora de cuerpos de seguridad y policiales en Madrid, Tokio o Los Ángeles, cruzar las puertas de la muralla le parecía un paso atrás en su carrera.

"Mi cuñada me habló sobre la fiesta del Arde Lucus. Por eso cuando llegué a la ciudad pensaba que las distintas agrupaciones contaban con instructores, pero me dijeron que no", en ese momento el proyecto de una escuela de especialista en artes marciales amplió su abanico hasta las recreaciones históricas.

"Cogí todas las ideas y la maleta y nos vimos para Lugo con lo puesto. Arrancó todo muy bien durante el primer año y estuvimos con diferentes asociaciones del Arde Lucus", detalla. La tenacidad de Noa venció las reticencias de su pareja y el proyecto cogió impulso, frenado en seco por la pandemia. "Justo la semana que comenzaba el proyecto de montaje del local se declara el estado de alarma", relata la maestra marcial.

APERTURA. Actualmente, pese a que las obras de acondicionamiento de la escuela y tienda KDS Lugo se encuentran en su parte final ya son legión los lucenses que se ha acercado por la Avenida da Coruña 339 para informarse sobre las actividades y cursos que se iniciarán de forma inminente.

"Ya tenemos a mucha gente apuntada y todos los días recibo llamadas telefónicas para preguntarme cuando vamos a abrir", reconoce la propietaria.

"No es un gimnasio ni una escuela convencional, es una preparación constante. Nuestras titulaciones son oficiales, así que si en el día de mañana nuestros alumnos quieren impartir clases podrían hacerlo, e incluso acumular créditos universitarios, como ya se hace en Estados Unidos", asegura. "Con el tiempo queremos lograr estas acreditaciones en España", matiza.

TRAYECTORIA. Noa Díez se labró un futuro desde temprana edad. Su periplo comenzó en el año 1998. Con 15 años se trasladó a Canadá como estudiante de intercambio. El azar quiso que el padre de la familia de acogida fuese Todd Schroeder, conocido especialista de acción que la introdujo en el mundo del cine, donde se labró una reputación como instructora marcial de actores en producciones estadounidenses.

"A los 18 años ya empecé a meter la cabeza en el mundo de los stunts o especialistas de cine, y no fue fácil porque "empiezas desde abajo hasta conseguir entrar en producciones importantes".

PIONERA. Cinco años después, Noa Díez fue la primera mujer a nivel internacional en fundar una nueva disciplina marcial, Kihatsu. Lo hizo con tan solo 23 años. En 2003 fundó su primera Escuela de Artes marciales Kihatsu Samurai Dojo, y creó una nueva disciplina marcial denominada Kihatsu, que 8 meses después sería reconocida a nivel mundial por la Fidam (Federación Internacional De Artes Marciales).

Poco después, esta decidida burgalesa se instaló en Japón en 2007 y consiguió que la admitiesen en el dojo más prestigioso del país: Dojo Keishi-Aiki-Kan para estudiar la disciplina de Aikido-Ki, no sin antes asistir a clases de japonés mientras trabaja en un conocido restaurante español en la capital nipona. "En el dojo descubrieron mi perfil en las redes sociales y mi formación y ese factor ayudó en mi admisión", reconoce la sensei.

Las enseñanzas en Keishi-Aiki-Kan le abrieron el camino para convertirse en instructora de defensa personal de cuerpos de seguridad por todo el mundo. "Tengo la titulación de instructora policial reconocida con el 5º Dan internacional y la titulación oficial europea para instruir a cuerpos policiales", explica.

Así, Noa Díez aprovechó sus estancias en el extranjero como representante de una galería de arte madrileña para formar a profesionales del sector de la seguridad por medio mundo, un cometido que retomará tras la pandemia.

Dos años como sargento primero

El currículo de Noa Díez también tiene espacio para su actividad como militar profesional a bordo de una fragata de la Armada española. "Siempre fue un mundo que me atrajo y cuando me hablaron de ello y de que con mis acreditaciones como instructora podría entrar en la Armada como sargento primero pues me presenté a las pruebas", dice.



Destino

Fue destinada a la enfermería cuando su objetivo era convertirse en instructora militar. "Más tarde estuve en intendencia, y en ese momento sufrí la pérdida de un familiar y decidí presentar la baja y dedicarme a lo que verdaderamente me llenaba".