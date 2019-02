"El 90% de los coches están parados durante las dos horas que suelen durar este tipo de eventos. Claro que siempre hay alguno que al llegar o al irse hace algún trompo o llama la atención, pero la inmensa mayoría de los que vamos lo hacemos respetando todo tipo de normas y solo para enseñarnos los coches". Son las palabras de uno de los participantes en la reunión de 60 coches que tuvo lugar este pasado fin de semana en el polígono de As Gándaras y que provocó que se llamara a la policía alertando de supuestas carreras ilegales.

"Jamás hemos competido. ¿Cómo vamos a competir en sitios así, a ojos de todos y a esas horas?", dice Víctor (nombre ficticio, porque el participante, erigido en portavoz de los lucenses que acuden a estos eventos, ha preferido conservar el anonimato).

Según Víctor, el único motivo de este tipo de reuniones es enseñarse entre todos las modificaciones de los vehículos. Además, asegura que acuden personas de toda Galicia y de fuera de la comunidad, como Castilla y León y Asturias, y que los eventos en Lugo son de carácter mensual. "A lo largo de todo el mes nos desplazamos a otras localizaciones, incluso fuera de Galicia, para participar en eventos exactamente iguales". Víctor apunta que en estas reuniones "siempre hay presencia policial", una hecho que considera "normal", por la alta afluencia de vehículos y personas, pero que nunca han tenido ningún tipo de altercado.

El participante confirma que se eligió el polígono de As Gándaras después de un acuerdo con la Policía Nacional tras una reunión de estas características en el párking de Abella hace unos meses. "Ese día nos pusieron contra la pared y nos trataron como delincuentes. Nosotros propusimos hacerlo en el polígono de As Gándaras y nos dijeron que, mientras no hagamos nada extraño, no habría ningún problema".

Un evento que reúne a más de 150 personas cada fin de semana

Víctor confirma que en la reunión del polígono de As Gándaras se reunieron unos 60 coches. "Y contando con que vienen por lo menos dos en cada uno de los vehículos, son 120 personas como mínimo. Muchas de ellas vienen de fuera y duermen en la ciudad, es un evento que aporta movimiento económico a la ciudad y que no hace daño a nadie".



Asegura que se ha organizado una reunión en Abella por un grupo de participantes, aunque a día de hoy "no está confirmado que se vaya a celebrar".

Víctor, al igual que muchos participantes en el evento del pasad fin de semana, se sorprendió con la versión de quien alertó a la Policía Local. "Ve muchas películas de televisión si asegura que vio a alguien vigilando en la entrada del aparcamiento. Eso no ha ocurrido. Nunca hay nadie vigilando porque sencillamente no hacemos nada ilegal".

Las quedadas se anuncian por redes sociales en grupos multidinarios de personas apasionadas por el mundo del motor. "Participamos en varios grupos para anunciar las reuniones y hacemos carteles para dejar clara su ubicación y su horario. No nos ocultamos de nadie".

Víctor asegura que hace dos fines de semana participaron en una reunión de estas características en el aparcamiento del estadio San Lázaro de Santiago. "No hubo ningún problema. Y éramos 120 coches, más que en Lugo. Nadie protestó, porque no hay nada de lo que protestar".