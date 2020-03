¿Qué pasa con las mascotas? ¿Se contagian?

Rafael Monte, portavoz sobre la crisis del coronavirus en el área de Lugo, repasa algunas medidas preventivas y dudas de los lectores

¿No es mayor riesgo que los abuelos estén en casa con sus nietos que en un centro social?

Creo que, en estos momentos, los niños tienen que estar separados de los abuelos, aunque estén sanos.

¿Qué es mejor, el gel hidroalcohólico o agua y jabón?

Los sanitarios que están en contacto directo con infectados por el virus utilizan gel hidroalcohólico. En los domicilios, el lavado de manos con jabón común es eficaz y suficiente. No se trata tanto de con qué te laves las manos sino de la frecuencia con la que lo hagas. Yo no tengo solución hidroalcohólica en casa ni la voy a comprar.

En un baño público ¿debo secarme las manos con el secador o con papel?

Si utilizas un baño público, por el que pasa mucha gente a lo largo del día, no resulta descabellado tocar los pomos de las puertas o las manillas con un pañuelo de papel. Después de lavarte las manos con agua y jabón, conviene secárselas con una toalla de papel desechable y si se tiene que tocar la puerta para salir, hacerlo con un papel.

¿Cómo hay que limpiar las superficies de casa que tocamos a menudo?

De la misma manera en la que se hacía hace un mes. No es necesario hacerlo con alcohol, sino que se puede seguir usando lo mismo que se usaba. Puede ser útil la lejía, por ejemplo. Conviene fijarse en superficies que tocamos mucho y que a veces nos pasan desapercibidas en la limpieza: los pomos de las puertas, los mandos a distancia, los teclados del ordenador...

¿Sirven para algo los guantes?

Los guantes están reservados para los profesionales sanitarios o los contactos directos de pacientes en aislamiento domiciliarios. No son muy útiles para la población general y tienen el mismo problema que las mascarillas: contribuyen a dar una sensación de falsa seguridad. Hay que saber ponérselos y quitárselos y he visto a gente tocar con guantes superficies y acto seguido tocarse los ojos o la boca.

¿Cuáles son los primeros síntomas, los que hacen que tengas que llamar al 112?

La fiebre que se resiste a bajar con antitérmicos y la tos seca. Hay que llamar al teléfono 900 400 116 para comunicarlo y recibir instrucciones o para resolver dudas. Si los síntomas son más graves, como disnea o dificultad para respirar, se puede llamar al 112. Conviene llamar al 112 solo si se trata de un caso grave.

¿Hay algún medicamento eficaz y cómo se está tratando a los afectados ahora?

Como es un virus nuevo no ha habido tiempo para completar ensayos clínicos. Lo que se hace es ajustar los protocolos a las intervenciones terapéuticas que se han aplicado en otros sitios y que parecen haber dado buen resultado. Me consta que se están haciendo ensayos clínicos en distintos países pero los resultados aún tardarán un tiempo. En este momento estamos usando una combinación de antivirales que además de mejorar el control de síntomas también acorta el tiempo en el que tarda en negativizarse el virus. Eso es muy importante porque a un paciente no se le considera de alta cuando desaparecen los síntomas sino cuando da más de una determinación negativa de la prueba PCR. Esto acorta ese período. Esos dos medicamentos se utilizaban para pacientes con VIH. Parece que los que se utilizan en caso de gripe no resultan demasiado eficaces y estos, sí.

¿Va a servir el calor para controlar el virus? ¿Sirve de algo tomar bebidas calientes?

El calor climático espero que sí. Si se ve la evolución de los casos en el hemisferio sur parece que no es tan rápida como aquí. Y sobre las bebidas calientes, no.

¿Si enfermo, a mis familiares les harán la prueba?

En el caso de un positivo, Medicina Preventiva averigua qué contactos tuvo el paciente en los 14 días previos y cómo de estrecho fue ese contacto y por cuánto tiempo. Un conviviente, por ejemplo, se considera un contacto de alto riesgo. Una persona que coincidió en un bar mientras se tomaba un café, es un contacto poco probable. Cuando se presentan síntomas sí se les hace la prueba. Mientras, se hace un seguimiento diario para ver cómo se encuentran.

¿Si hay un caso en mi empresa, nos ponen a todos en cuarentena?

Depende de lo que decida Medicina Preventiva, no es lo mismo una persona que permanece de ocho a tres de la tarde solo en un despacho que otro trabajador que, por ejemplo, se encarga de repartir el correo en una empresa donde hay cien trabajadores. Se estudia cada situación, pero a los contactos estrechos sí se les indica el aislamiento domiciliario y un seguimiento por si desarrollan síntomas.

¿Debemos dejar de besarnos y de darnos la mano al saludar?

Sí. En este momento es lo responsable. Hay que tomarse en serio las medidas de prevención, incluido el distanciamiento social.

¿Los sistemas de ventilación y calefacción expanden el virus?

No. No hay evidencia de que se produzca transmisión aérea, esto es importante. La transmisión es por gotas y por eso se recomienda mantener una separación de metro y medio o dos.

¿Qué pasa con las mascotas? ¿Se contagian?

No lo tengo claro, pero sí tengo claro que, si se contagian, no pueden infectar a sus dueños. La transmisión es de humano a humano.