Ninguna empresa se presenta al concurso para instalar casetas del pulpo

El proceso de licitación de las casetas del pulpo con motivo del San Froilán ha quedado desierto, ya que el plazo de presentación de ofertas se ha cerrado este miércoles sin que ninguna empresa se presentase al concurso público.

Lo ha revelado este miércoles la concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, quien aclara que, con todo, aún pueden llegar ofertas presentadas "en tempo e forma" en registros diferentes al municipal. "No caso de recibirse continuarase co procedemento de contratación do xeito habitual", explica.

A poco más de un mes para el inicio del San Froilán, y con las barracas también en el aire, el caso es que al menos en el registro municipal no se ha presentado ninguna oferta para instalar casetas, situación ante la que la edil apunta que los cambios impuestos "constantemente" por la Xunta en las medidas a aplicar en la hostelería han creado "incertidume" y que eso ha "desincentivado" a las empresas a dar el paso de optar a gestionar casetas.

"Desde a área de Cultura traballamos para facilitar ao máximo as condicións dos pregos, para así permitir que os distintos negocios que quixesen optar a colocar casetas e os caldeiros puidesen facelo tendo a seguridade de que só pagarían segundo a cabida que tivesen en cada momento", defiende Maite Ferreiro.

Más allá de este extremo, "de cara ao final do verán" habrá una reunión de la comisión de fiestas en busca del "acordo da corporación municipal sobre o retorno do recinto feiral do San Froilán".

CALDEROS, SÍ. Aunque todo apunta a que no habrá casetas, será posible que haya calderos. El área municipal de Mobilidade e Infraestruturas, dirigida por Rubén Arroxo, ha confirmado que permitirá a los negocios presentar solicitudes para colocarlos en la calle, igual que el año pasado.

Para solicitar su instalación, los negocios de hostelería tendrán que cubrir el impreso número 179, que se puede encontrar en la página web del Concello, y presentar la documentación requerida.