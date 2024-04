"Las niñas renuncian a la ciencia con 5 o 6 años porque piensan que no es para ellas?

El propósito por el que nació Lab 0_6 en 2016 fue "acercar la ciencia a los niños", explica Montserrat Pedreira, directora del Centro de Educación Científica en Primera Infancia. Su sede es la universidad de Manresa, en donde tiene un amplio local con diferentes juegos para que los escolares experimenten y se hagan preguntas. La investigadora estuvo dando una conferencia este viernes en Formación do Profesorado.

¿Qué es lo que echaban en falta para crear este centro?

Todos tenemos en la cabeza la idea de que el científico es un señor que explica cosas complicadas que difícilmente entiende nadie más que él y que está en un laboratorio. Esto no tiene que ver con nuestros críos, porque ellos están experimentando continuamente con el entorno.

Aprenden a través de la experiencia directa mejor con la teoría.

Así es. Les enseñamos los fenómenos de la ciencia a partir de materiales reales. Por ejemplo, juegan con la luz para que surja una sombra más alargada o menos; con la electricidad; con radiografías o cráneos de animales o con minerales, que miran con lupas y comprueban si rayan la pizarra.

Montserrat Pedreira. VICTORIA RODRÍGUEZ

¿Con qué sentido se aprende más?

El sentido del olfato hemos dejado de usarlo y el del gusto no lo usamos nosotros, pero los niños se llevan todo a la boca. Usamos, sobre todo, el oído y vista. No hemos hablado del tacto. El tacto nos ofrece información sensorial, pero usamos más las manos para mover cosas. Una casa se hace con ladrillos, pero un montón de ladrillos no es una casa. Los sentidos nos sirven para conocer y pensar. Hay tres cosas que deben ir juntas: hacer, pensar y comunicar.

¿Comunicar ayuda a entender?

Cuando pones una idea en palabras es que tienes un pensamiento estructurado. Cuando alguien te dice que ha entendido una cosa, pero no sabe explicarla, es mentira. Si no sabes comunicarlo es que no lo has entendido.

Fomentan que los niños se hagan preguntas sobre cómo funcionan los juegos de su laboratorio, ¿pero no les dan las respuestas?

Les damos nuevas preguntas o nuevos retos. Si hay un coche bajando una rampa le pedimos que corra más lento. Debe bajarla o usar una superficie distinta. Los niños vienen a Lab 0_6 durante una hora u hora y media. Se trata de que las maestras le den continuidad en los colegios. Las maestras no tenemos formación en ciencias. Se trata de que lleven la ciencia a sus aulas y que vean que nuestras propuestas son fáciles de replicar.

¿Sus métodos se están aplicando?

Muchos maestros siguen usando fichas, que es lo de siempre. Llevan ocho años.

¿Tienen ya conclusiones del laboratorio?

De momento, no. Tenemos cada vez más demanda en toda en España y en el ámbito internacional.

¿Cuál es el resultado que esperan?

Esperamos más iniciativa en hacerse preguntas, que es lo que hacen los científicos.

¿Favorecerá las vocaciones?

Sería razonable. Si tienes una experiencia positiva en la ciencia es probable que la tengas. Las chicas no cogen carreras científicas, excepto de salud. Las niñas renuncian a la ciencia con 5 ó 6 años, piensan que no es para ellas.

¿El Lab 0_6 usa nuevas tecnologías?

No, porque ya usan tabletas y móviles en casa. Les falta contacto con la realidad porque la mayoría vive en un entorno urbano. Tratamos de acercarlos a la realidad con las ciencias.