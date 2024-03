La niña que nadaba río arriba

→ Procedencia: República Dominicana

→ Profesión: Jubilada

→ Tiempo en Lugo: 40 años

Le gusta pasear por la naturaleza de Ombreiro. Es su reencuentro con el color verde, tan necesario para ella. Lo dejó atrás hace más de cuatro décadas en la República Dominicana.

En ese país caribeño es habitual que haya un nombre oficial y otro familiar, más coloquial. Ella se llama Mélida de la Rosa. "Mi madre me registró como Mélida, pero mi abuela vio el nombre y me empezó a llamar Areli. Los íntimos me llaman Areli, pero en Lugo la gente me llama Meli".

Es una mujer que ha remontado cursos fluviales que bajaban con fuerza. "En noviembre de 1980, con 18 años, me vine a España sola para buscar trabajo", recuerda haciendo un gesto que indica valentía. La elección del destino se basó en el idioma común y en los documentos. "Era más fácil conseguir el visado que en Estados Unidos". No tuvo dudas para cambiar de continente, pese a ser tan joven y encontrarse en un paisaje solitario.

El otoño de 1980 en Madrid se le hizo áspero. Un par de años antes había conocido Venezuela, que le resultó parecida a su país. No supo lo que se encontraría en España, "porque ahora, con las redes sociales, puedes hacerte una idea, pero entonces no había internet". Apunta que los madrileños le parecieron distantes, que tenían la enfermedad de las grandes ciudades: "Cada uno iba a lo suyo con prisa". Se divierte al compararlo con el trato cariñoso de la gente en su país: "Ahora me cansa un poco la efusividad".

En la capital "había pocos árboles y en noviembre estaban secos. Me sorprendió porque en mi tierra los brotes florecen en cuanto se caen las hojas". La llegada nutrida de dominicanos tardaría todavía un par de décadas, así que Areli se sentía sola. Pero lo peor de la ciudad "eran las noches porque el ruido de los coches y el frío no me dejaban dormir y me agotaban".

Un tiempo después se trasladó a Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. En la localidad consiguió un trabajo en la hostelería y se reencontró con el color de la esperanza impregnado en los árboles. Había uno que ocupaba el centro de la plaza mayor. "Me levantaba un poco antes por las mañanas e iba a sentarme junto al tronco".

En Medina ubicó Galicia a través de una amiga de Mugardos, que vivía allí con su pareja. Continúan manteniendo relación, se ven con regularidad. "Para mí, más que amigos, son hermanos". Areli viaja a Medina o ellos se acercan a Lugo.

Le ofrecieron un trabajo en Lugo. De nuevo en hostelería. Le dijeron que era más verde que Medina del Campo, así que se subió a un tren en marzo de 1984.

"Lugo es como cuando andas errante y llegas a tu casa, enseguida lo reconocí como si fuese mi casa".

Al bajarse en la estación se encontró unas casas bajas y bastante campo. "La gente me pareció más tranquila". El día de su llegada no lo sabía, pero se acabaría cruzando en su vida con personas que la ayudaron mucho. Lo confirma cuarenta años más tarde.

Entonces era joven, alta y no había muchas personas de piel morena en Lugo a mediados de los años 80. "Me preguntaban si era una nueva jugadora del Xuncas; también los niños".

Dejó las cafeterías. Estuvo cerca de veinte años en un matadero de Fazai hasta que se jubiló. "Ahora tengo mi casa y mi paga. No necesito nada más. Estoy tranquila".

La muralla le pareció lo más singular de Lugo al llegar. "No había oído hablar de ella. Es bueno para Lugo, así que es bueno para mí porque es mi ciudad". Quiere dejar claro que ama su país, pero también ama Lugo. Hace siete años que no visita la República Dominicana. Piensa ir de visita en invierno. Cada vez está menos tentada porque los inviernos lucenses han perdido carácter.

Procede de Gaspar Hernández, una ciudad de 32.000 habitantes. Su casa estaba entre dos aguas, "a trescientos metros de la playa y a trescientos metros del río". Por las tardes, al acabar el colegio, se iban al mar. Era la misma costumbre durante todo el año. Los únicos días en los que no se bañaban eran los lluviosos, "pero entonces jugábamos con la lluvia".

"Éramos un grupo de veinte niños. Nadábamos cerca de la orilla hasta la desembocadura del río. Después, nadábamos río arriba. Cada uno se iba quedando en su casa, yo era la penúltima en llegar a la mía". Ahora lo recuerda paseando junto al río Miño.

Vivió en varias zonas de la ciudad hasta que a principios de siglo se estableció en Abella. Quiere quedarse en Lugo. "No me gusta andar cambiando de casa", dice la nadadora dominicana.