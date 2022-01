Una niña de cuatro años estuvo unos minutos sin control en el Novoneyra

El PP alertó de varias incidencias y problemas de seguridad en algunos centros sociales municipales, como el sucedido en agosto en el Uxío Novoneyra. Una niña de cuatro años usuaria del programa de conciliación Aulas Abertas estuvo "uns minutos sen control e supervisión dos monitores encargados da súa vixilancia e custodia", según figura en el informe hecho por el área de servicios sociales para responder a la protesta que puso la familia en la comisión de quejas y sugerencias, de la que este miércoles dio cuenta la oposición. Con todo, la familia ya fue atendida y recibió explicaciones cuando se produjo el suceso.

El personal técnico de animación sociocultural del Concello y la empresa Os Ventos, encargada de las Aulas Abertas, explicaron que se produjo un error por parte de los monitores encargados del recuento de los menores, tras la salida de estos del baño del centro. "Non se deron conta de que a menor permanecía aínda no baño e regresaron á aula onde estaban para merendar", señala el informe. La niña bajó sola las escaleras del centro, sin que nadie se percatara, y llegó hasta la entrada, donde fue vista por unas señoras. Cuando los monitores regresaron al aula y volvieron a recontar a los menores detectaron de que faltaba uno, por lo que empezaron a buscar a la niña y la encontraron "nas portas do centro Uxío Novoneyra acompañada dunhas señoras".

La niña estaba en buen estado y continuó con la actividad. Unos días después, personal del centro se entrevistó con los padres, quienes manifestaron su malestar por lo sucedido y presentaron una queja por escrito.

El área de servicios sociales admite en el informe realizado a posteriori que la incidencia "reviste especial gravidade ao tratarse dunha menor de catro anos", por lo que se acordó apercibir a la empresa Os Ventos, "para que poñan os medios necesarios co fin de que feitos así non volvan acontecer". Además, el departamento que dirige Olga López Racamonde se comprometió a la elaboración de "un protocolo de actuación por parte do servizo de animación sociocultural, co que se pretenden corrixir as deficiencias observadas, co fin de garantir a seguridade das persoas especialmente vulnerables, e en particular dos menores que participan nas actividades de animación sociocultural que se desenvolven nos diferentes centros convivenciais, así como nos espazos de ocio exteriores como parques e xardíns".

El PP lamentó, a través de la edil Macamen López, que el Concello "oculte información" como esta o algunos otros incidentes como dos robos producidos en octubre en el María Balteira. Asegura que el gobierno negó problemas y que un informe de la Policía Local confirmó esas entradas. "Esperemos que o goberno asuma que se pode mellorar a seguridade nos servizos sociais", afirma la edil popular.

El gobierno recordó que todos los centros tienen seguridad en horario de funcionamiento de los servicios sociales, que se reforzaron cerraduras y que las cámaras instaladas en alguno, como el Maruja Mallo, no fueron eficaces.