La nieve cubre Lugo de invierno a finales de abril

Varios puntos de la provincia de Lugo, incluida la capital, registran nevadas en la mañana de este sábado de finales del mes de abril, una semana después de que Galicia registrase durante varias jornadas temperaturas más propias del verano.

La nieve ha caído en distintas zonas de la provincia durante la mañana de este sábado, en el que el resto de la comunidad registra lluvias y temperaturas bajas para esta altura del año.

Y es que los termómetros han rondado los valores negativos en puntos de la provincia como Portomarín, Pol, Friol o Chantada. En zonas de montaña de Ourense como Manzaneda o A Veiga, el mercurio se ha desplomado hasta los 3 grados negativos.

#EnVídeo 📹 Tobi or not to be...



🐶Este é Tobi, un can de #CastrodeRibeirasdeLea que non coñecía a neve... ata hoxe



❄️ Así reaccionaba logo do seu primeiro contacto coas folerpas pic.twitter.com/JfFza9lZ6i