"Ni somos okupas, ni ladrones. Solo queremos que nos hagan un contrato y pagar un alquiler"

"No somos okupas. Él nos ayudó dejándonos vivir en su casa sin pagarle nada a cambio y nosotros lo ayudamos, haciéndole compañía y cuidándolo. Ahora lo único que queremos es que nos hagan un contrato de alquiler, como quedamos inicialmente con uno de los hijos, pagando 250 euros al mes y los gastos porque no tenemos a dónde ir con dos menores a cargo y sin trabajo". Estas son las palabras de Mario Cruz, el joven hondureño que fue acogido, junto a su mujer y dos menores, por el anciano que tiene un piso en el centro y que, tras salir del hospital, ingresó en una residencia.

Esta familia niega que le haya cerrado la puerta al anciano, tras recibir el alta hospitalaria, porque "ni siquiera vino para aquí ya que ingresó directamente en la residencia cuando salió del Hula". Afirma, por otra parte, que ellos se ofrecieron a los hijos a seguir cuidando de él pero el anciano necesitaría una grúa para poder levantarse, dado que tiene mucho peso y suele caer por episodios de vértigo, a lo que —según dicen— los hijos se negaron y optaron por el ingreso en una residencia. "Nos dijeron que no iban a hacer el gasto de comprar una grúa y hacer reforma en el piso para instalarla y que preferían la residencia porque allí hay médico. Si viniese para aquí, lo recibiríamos con los brazos abiertos porque esta es su casa, no la nuestra", apuntan.

La familia asegura que habían llegado a un acuerdo con uno de los hijos para hacer un contrato de alquiler por 250 euros lo que, según ellos, les había propuesto en una ocasión el propio anciano en caso de que se muriese. Sin embargo, el contrato no se llegó a hacer.

"Ya tenía ese dinero reservado y el de los gastos también para dárselo pero ahora nos piden que nos marchemos y yo, hasta ahora, no podía trabajar y no tengo a dónde ir con dos menores a cargo y sin trabajo. Les pido que me hagan un contrato por poco tiempo hasta que pueda encontrar un trabajo. No pienso quedarme aquí con algo que no me ha costado a mí", propone Mario Cruz.

Mario Cruz, segundo por la izquierda, con Ever, su hermano, y sus parejas, en el piso. SEBAS SENANDE

Precisamente, a partir de este jueves, este joven hondureño ya dispone, según cuenta, de permiso de trabajo en España para poder hacer frente a un gasto de alquiler y, al mismo tiempo, tener opción de solicitar un bono social.

Por otra parte, esta familia acudió a la Policía el pasado lunes para denunciar la actitud de la empresa Esta Casa no es la Tuya, contratada por los hijos del anciano, que le dio, según dice, "tres días para abandonar la vivienda" al tiempo que les ofrecían 250 euros si dejaban el piso y una intermediación con la trabajadora social para facilitarles una vivienda nueva.

Mario Cruz y su familia piden también poder contactar con el anciano en la residencia para aclarar con él la situación pero, según señalan, "nos tienen restringidas, por orden de sus hijos, las visitas y las llamadas".

Robo

Tanto Mario Cruz como su hermano Ever —que había convivido también con el anciano durante un tiempo en el mismo piso y en las mismas condiciones— niegan que se hayan quedado con dinero de las retiradas de efectivo que hacían en el cajero con la tarjeta del anciano, como los acusan los hijos de este.

Aseguran que este tipo de operaciones las hicieron porque se lo pedía el anciano al no poder salir de casa y que todo el dinero le era entregado a este. Manifiestan, además, que guardan los resguardos de las retiradas del cajero que realizaron, todas ellas en Lugo ciudad y ninguna en Castro de Ribeiras de Lea. También afirman que esas cantidades no llegaban a 8.500 euros.

Niegan, por otra parte, que el anciano le hubiese prestado a Ever 3.000 euros, como dicen que les reclamó Esta Casa no es la Tuya. "Solo me prestó 1.000 y se los voy a pagar", afirma Ever Cruz.