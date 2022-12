Ni un político sin felicitación navideña

El vídeo de felicitación navideña que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, divulgó este viernes a través de las redes sociales no dejó indiferente, por la puesta en escena y por algunos de sus intervinientes, desde el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que le dice por whatsapp que "todo está en orde" y le recuerda que este año le toca a él felicitar a los gallegos, hasta el expresidente Mariano Rajoy, que le anima a seguir "sobre ruedas" cuando el protagonista pasa a su lado en moto.

Rueda aparece recorriendo en moto, una de sus aficiones, y con la mochila del Xacobeo los 313 concellos de Galicia para recoger el deseo de cada uno y colgarlo en el árbol de Navidad. Por el camino una vecina le llama guapo y a su llegada a la Xunta un vigilante le indica que no puede aparcar la moto en la plaza del presidente y a continuación se disculpa por no reconocerle. "Non te preocupes home, se foras o único!", bromea Rueda. Dentro le espera su número dos en el partido, Paula Prado, y los presidentes provinciales del PP, vestidos con jerséys de renos y preparados para felicitar las fiestas a todos los gallegos. Entre ellos la alcaldable a la capital lucense, Elena Candia.

Rueda fue sin duda el que más arriesgó con su felicitación, pero no hay político que estos días no envíe sus mejores deseos a los ciudadanos por algún u otro medio, sean redes sociales o hasta whatsapp, y en uno u otro formato.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, hace llegar su mensaje a los vecinos a través de los medios de comunicación. "Para que este próximo ano todas e todos sintamos propia a transformación de Lugo como cidade forte, inclusiva e chea de oportunidades", dice la socialista, que llegó a Nochebuena inaugurando espacios públicos, como el Parque da Lembranza en O Carme, y el enlace del Marcos Cela con la Volta da Viña, y viéndose con vecinos, acudiendo a actos sociales y visitando colectivos y empresas.

Igualmente, el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, elaboró su propia felicitación navideña, en este caso fotografiándose junto a sus concejales al fondo de la Praza Maior, con las luces de Bo Nadal.

Que teñades unhas moi boas festas!! pic.twitter.com/aKxpDMgf6E — Rubén Arroxo (@Ruben_Arroxo) December 23, 2022

Ese fue el formato elegido también por la popular Elena Candia, que esta semana recibió la visita del jefe para brindar con sus compañeros en la sede del PP por unas buenas fiestas y un año de cambio político en la ciudad. Esa es la idea con la que juega también en su tarjeta navideña. "Por un 2023 de soños cumpridos", dice. Hay quien sigue bromeando con que si su sueño es ser alcaldesa de Lugo o presidenta de la Diputación.

Por último, y en el ámbito lucense, tampoco la portavoz municipal de Cs, Olga Louzao, quiso perder la oportunidad de dirigirse a sus vecinos. Lo hace a través de un vídeo en las redes sociales donde cuenta que desde que tiene su propia familia la Navidad "tiene otra magia", confiesa que recordar a los 5.000 mayores que pasarán las fiestas solos en la ciudad "te hace parar y te hace pensar" y que la "parte bonita" es reunirse con los amigos lucenses que viven fuera, aunque lamenta que eso suceda porque en la ciudad no han podido desarrollarse profesionalmente. Louzao pasea por las calles de Lugo junto a su compañero de corporación, Juan Vidal Pardo, y confía en un 2023 de "ilusión", "esperanza" y "cambios". Se avecina un año intenso y no parece que los políticos vayan a dar mucha tregua. ¡Ni quiera en Navidad!