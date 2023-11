Ni un niño sin juguetes en Lugo

Que los juguetes lleguen a todos los niños de Lugo vuelve a ser un objetivo para estas navidades y As Termas, con Veciños de A Milagrosa, y NN.XX., junto a Cruz Roja, ponen en marcha las primeras campañas dirigidas a asegurar el derecho al juego de todos los pequeños de Lugo.

En As Termas, la campaña de recogida se prolongará hasta el 24 de diciembre y los juguetes donados por los lucenses serán repartidos después entre familias sin recursos por parte de la Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais de A Milagrosa.

Los juguetes se podrán entregar de 10.00 a 22.00 horas en el centro comercial, avanzó el gerente de As Termas, Esteban Patiño, que subrayó que, "entre todos, con un pequeño gesto podemos marcar la diferencia en muchos hogares para los que estas fechas pueden ser complicadas".

As Termas destaca que el encanto especial de la Navidad reside en este tipo de iniciativas en las que la comunidad se une para llevar ilusión a hogares menos afortunados. Añade que estas campañas no solo reparten regalos materiales, sino que también construyen lazos solidarios entre las personas, vinculos que perduran más allá de la temporada festiva. Por eso, señala As Termas, coopera con la Asociación de Veciños, Comerciantes e Industriais de A Milagrosa, un colectivo que lleva tres décadas organizando recogidas de alimentos, ropa y juguetes para ayudar a familias necesitadas.

En tanto, la campaña de Novas Xeracións a favor de Cruz Roja se prolongará hasta el 20 de diciembre.

La iniciativa fue presentada por la coordinadora NN.XX en Lugo, María Mouriz, y la presidenta autonómica de los jovenes del PP, Nicole Grueira, junto a Luis Abelleira, presidente de Cruz Roja en Lugo. Se trata de recoger juguetes nuevos que poder entregar después a familias sin recursos.

María Mouriz, Luis Abelleira y Nicole Grueira, que dieron a conocer la iniciativa a favor de Cruz Roja.

Los juguetes se podrán entregar tanto en la sede del PP en Lugo, en la calle Ramón Cabanillas, como en la oficina provincial de Cruz Roja de Lugo, en la Avenida de Madrid.

"Queremos ayudar a aquellos que más lo necesitan, en especial a los más pequeños, regalándoles una sonrisa en fechas tan señaladas como estas", señaló María Mouriz. Nicole Grueira expresó su confianza en la que iniciativa de los jóvenes populares genere "una gran acogida e implicación".

La recogida de juguetes impulsara por NN.XX tiene como objetivo lograr regalos para más de 400 niños de familias vulnerables de toda la provincia de Lugo.