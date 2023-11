Next Generation, una oportunidad "única" para las empresas lucenses

Los fondos Next Generation de la Unión Europea son una oportunidad "histórica" y "única" que las empresas lucenses no deben desaprovechar porque si no estarían en "desventaja competitiva" frente a las de otras regiones. Además no solo pueden acceder a ellos las grandes compañías sino también desde las familias hasta las administraciones públicas y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los aspirantes están a tiempo de optar a estas partidas si disponen de un proyecto innovador porque todavía hay convocatorias y dinero disponibles, ya que tienen de plazo para estar íntegramente ejecutados hasta el verano de 2026.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los empresarios y los representantes de entidades financieras que participaron en una mesa redonda organizada por el diario El Progreso. En el foro intervinieron los Ceo del Grupo Lence y de la consultora Medrar Smart Solutions, Carmen Lence y Hugo Criado, respectivamente; la directora territorial de Abanca en Lugo, Zaira Dapena, y la directora de la unidad de negocio de los fondos Next Generation en esta entidad financiera, Mónica Gondar.

Carmen Lence, cuyo grupo lidera la única iniciativa gallega incluida en el Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) agroalimentario que ha obtenido 7 millones de euros, considera que este logro coral debería contribuir a "poner en valor" el tejido empresarial de la provincia de Lugo y a "inspirar" a otras firmas para que concurran a estas partidas comunitarias, pues de lo contrario, a su juicio, corren el riesgo de sufrir "una desventaja competitiva" que les resultaría difícil de recuperar en su sector. Hugo Criado, por su parte, alerta además del "efecto dilución" que pueden tener estos fondos porque si no optan a ellos las empresas lucenses se repartirán entre las de otras regiones.

La Ceo del Grupo Lence, que destaca además la "colaboración" que fomentan las convocatorias de los Next Generation, califica como "supernecesarios" estos fondos. "La industria agroalimentaria se enfrenta a unas mejoras por sostenibilidad y por regulación europea que tienen un coste muy serio", precisa esta empresaria. "Somos un grupo de volumen y poco margen. Somos más rentables si somos más eficientes y eso lo conseguimos con una buena digitalización", asevera Carmen Lence, que precisa que este último es uno de los procesos que financian las partidas comunitarias para la recuperación económica.

La directora territorial de Abanca en Lugo, por su parte, hace hincapié en el efecto multiplicador de los fondos, pues si "se benefician las empresas repercuten también en las familias"; en que son "enriquecedores" al ser "colaborativos", ya que "todos suman, no se trata de ir cada uno por su lado", y en que son "replicables", debido a que lo que están aprendiendo los diferentes agentes que concurren a estas convocatorias lo podrán aplicar en el futuro en otras iniciativas que surjan. Zaira Dapena afirma que Lugo "no puede quedar fuera de esta vorágine" y que esta provincia "pese a sus dificultades, tendría que despuntar porque tenemos muchísima capacidad".Coincide con esta apreciación Hugo Criado, quien sostiene que estos fondos son "una de las pocas luces a las que nos podemos agarrar" en el contexto convulso al que se enfrentan debido a las guerras en Ucrania y en Oriente Medio y a la inflación.

El Ceo de la consultora Medrar Smart Solutions ve clave el binomio empresas-entidades financieras para generar, junto a los agentes de innovación, un ecosistema colaborativo en el sector lácteo lucense, similar al polo aeronáutico que está levantando el vuelo en torno al aeródromo de Rozas, en el municipio de Castro de Rei. Este empresario vilalbés da visibilidad al potencial con que cuenta Lugo para ese objetivo con el ejemplo de que en un perímetro de apenas 20 kilómetros de la capital están asentadas empresas como Leche Río; el Aula de Productos Lácteos; uno de los mejores laboratorios de Europa de inseminación artificial bovina, Xenética Fontao; el centro de recría de la Granja Gayoso Castro o el Campus Terra de la USC, entre otros vectores.

La directora de la unidad de negocio de los fondos Next Generation en Abanca, Mónica Gondar, que considera esta "una oportunidad extraordinaria" que puede suponer "un impulso importante en sostenibilidad y digitalización", recuerda que están en el ecuador de la primera fase, pues España ha recibido 37.000 de los 70.000 millones de euros previstos, de los que, según explica, "30.000 millones ya están comprometidos en ayudas y licitaciones".

Esta ejecutiva, que añade que a mayores está aprobada una adenda de 10.000 millones y otros 83.000 en préstamos, resalta que prueba del "reto titánico" que suponen es que Abanca creó hace tres años una unidad de negocio que coordina las distintas áreas de la entidad para "maximizar estos fondos, ayudando a los empresarios, ofreciéndoles información, acompañamiento y asesoramiento financiero para canalizar sus recursos con el fin de obtener esas ayudas y un catálogo específico de productos".

Mónica Gondar, que detalla que su entidad ha aportado garantías bancarias en tres de las diez iniciativas del Perte del vehículo eléctrico, recuerda que además de este y el agroalimentario se financian proyectos estratégicos de desarrollo industrial, economía circular, descarbonización, ciclo del agua o salud de vanguardia.

"Va a haber suficientes fondos. Ningún proyecto de impacto se va a quedar sin financiación, si se hace bien", apostilla el Ceo de Medrar Smart Solutions.

La directora de la unidad de negocio de los fondos Next Generation en Abanca, que advierte que "queda mucho por hacer" hasta que venza el plazo en el verano de 2026, hace además un llamamiento a las empresas para que sean proactivas. "No tienen que esperar a ver cómo se pueden beneficiar de estas ayudas, sino que tienen que tener claro dónde se quieren posicionar con ellas. Precisan proyectos sólidos, robustos y serios. Esto no es un maná. No van a llamar a su puerta. Tienen que trabajar los proyectos", asegura Mónica Gondar.

Hugo Criado señala que otro de los "puntos clave" de los Next Generation es que "por primera vez" en fondos de I+D+i se pueden incluir costes de personal, lo que se traduce, a su juicio, en que las empresas lucenses puedan "retener talento o ficharlo", ya que así pueden competir en salarios con las de otras provincias, tanto de Galicia como de fuera, que suelen resultar más atractivas para el personal cualificado.

Sobre esa oportunidad que brindan estos fondos comunitarios la directora territorial de Abanca en Lugo resalta que además redundará en beneficio del tejido empresarial porque "el talento atrae talento".

El Ceo de Medrar Smart Solutions advierte que es "crítico" el problema de la carencia de profesionales. "Antes emigraban los trabajadores sin cualificación, ahora se está yendo la calidad", afirma.

En la mesa redonda se puso de manifiesto la importancia de que el proyecto SmarTZ4Milk liderado por el Grupo Lence, el segundo que más leche recoge en Galicia y el único entre los cuatro primeros que es de capital íntegramente gallego, haya sido incluido en el Perte agroalimentario, que le ha concedido una partida de 7 millones de euros para contribuir a financiar su presupuesto global que asciende a 25 millones.

Forman parte de este innovador proyecto, que está auspiciado por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), nueve empresas del sector lácteo, otras cinco tecnológicas, dos universidades y dos centros tecnológicos. Además del Grupo Lence, como líder, y Medrar Smart Solutions, como coordinador técnico, figuran desde industrias como Leche Celta o Capsa Food y empresas biotecnológicas como AMSlab hasta cooperativas como Clun y Bico de Xeado; queserías como Prestes y Queizuar; las universidades de Santiago y Vigo y el Centro Tecnolóxico de Galicia.

El proyecto contempla 24 actuaciones, entre ellas la mejora del ciclo del agua, la digitalización, la trazabilidad del producto y la puesta en marcha de una fábrica de postres lácteos. Carmen Lence, que asegura que es "un orgullo enorme" liderar este proyecto, explica que las inversiones que se requieren en digitalización "tienen un coste enorme" para las empresas, de ahí que sea vital acceder a estas ayudas de la Unión Europea. "Lo que más me satisface es poder ayudar a pymes a crecer porque eso es crear riqueza e impacto", precisa.

Mientras, Hugo Criado pone un caso para ejemplificar la importancia que estos fondos tienen para que las empresas puedan seguir evolucionando. Cita a una empresa del sector lácteo, con una facturación anual de dos millones, que tuvo que invertir 150.000 euros en una máquina para envasar sus productos para cumplir así con la normativa europea que regula el uso de plástico.

Por otra parte, los participantes en la mesa redonda coincidían en señalar la complejidad de los trámites administrativos para acceder a estas partidas, lo que, a su entender, puede "desalentar" a las empresas a concurrir.