Unha nena "doutra pandemia" abre a festa cos logros e retos dun Lugo sen diferentes

A mestra xubilada Marisol Bravos, que "leva 66 anos facendo de Lugo unha cidade mellor", en palabras da alcaldesa da cidade, Lara Méndez, abriu este luns á tardiña o primeiro San Froilán "ao completo" que se celebra tras a pandemia do covid, xa que o ano pasado as festas non puideran ir máis alá de concertos e outras actividades culturais pola situación sanitaria.

Bravos, que se define como "vítima doutra pandemia", a da polio, comezou agradecendo ao Concello que a invitase a dar o pregón porque é —dixo— unha forma de dar visibilidade ás mulleres con diversidade funcional e de, a fin de contas, garantir o dereito de calquera cidadán a participar en igualdade na sociedade.

Ela e moitas outras persoas, colectivos e institucións que foi citando ao longo do discurso levan loitando toda a vida por iso, e non cómpre parar —avisou— porque "como imaxinar que 45 anos despois de aprobarse a primeira lei [de integración] de consenso aínda seguiría loitando por unha rampla", sinalou a xeito de exemplo dos obstáculos que as persoas con problemas de mobilidade se seguen atopando hoxe.

A pregoeira repasou o Lugo que coñeceu —"o do vaia por Deus, pobriña"—, o Lugo polo que loitou e o Lugo que foi referente en accesibilidade. Lembrou como a xente pechaba as portas e se metía na casa ao seu paso polo medo ao contaxio cando ía coa súa nai a que a tratara unha enfermeira en Recatelo e como o seu pai a levaba todo o día en brazos cando a familia viña ao San Froilán. Na escola non a admitían "de boa gana" pero fixo a carreira de Maxisterio, exerceu en colexios públicos durante 37 anos e logrou fitos como obter o carné de conducir e, co seu exemplo e o seu Simca 1000, facilitarlles ese paso a moitas outras persoas con discapacidade.

"Marisol Bravos leva 66 anos facendo de Lugo unha cidade mellor", afirmou a alcaldesa na presentación da pregoeira do San Froilán

Bravos lembrou como o traballo individual e colectivo foi traendo consigo un froito tras outro, dende casetas do polbo accesibles —"cos bancos era complicado situar unha cadeira de rodas"— ao primeiro autobús adaptado de Cruz Vermella, a primeira cidade galega con semáforos acústicos, os vinte primeiros aparcadoiros reservados, o primeiro taxi adaptado, a ordenanza municipal —aprobouse antes ca Lei Galega de Accesibilidade— e a loita para que se empezase a falar de atención temperá, entre outros.

Tamén houbo pedras no camiño, como fraudes de empresas que cobraban subvencións simulando que tiñan traballadores con discapacidade, recordou. Pero, sobre todo, Bravos animou a seguir traballando porque "aínda queda moito por facer". "A peor discapacidade é non darse conta de que somos iguais e merecemos as mesmas oportunidades", concluíu a pregoeira.

A alcaldesa, Lara Méndez, enxalzou, por outra banda, a traxectoria de Marisol Bravos na loita pola igualdade dos dereitos sociais. Tamén a concelleira de cultura, Maite Ferreiro, destacou a loita da pregoeira pola mellora da calidade de vida de todas as persoas con discapacidade.