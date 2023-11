Neira Pampín y Ulloa escriben sobre "amor e veneración pola muller"

Francisco Javier Neira Pampín y José Carlos Ulloa toman café como si amasen. Parecen tener prisa. Miran el reloj a cada suspiro, pero se olvidan de sus citas a cada sorbo para celebrar su sabor o lamentar su amargor. Neira Pampín es urólogo, Ulloa debe volver a su colegio franciscano para seguir con las clases de la mañana.

Neira Pampín es alto, grave y reflexivo. Ulloa parece más pausado y sentimental. Busca el consenso en toda la conversación. Asiente a lo que dice su amigo sobre el libro de poesía que han editado juntos, Nuevo amanecer (Punto Rojo).

De hecho, fue José Carlos Ulloa quien animó este alumbramiento singular y delicado que es un poemario con dos autores. Ambos tienen el pelo agrisado y han publicado cuatro libros, pero Neira Pampín se estrena en el foro público como poeta. El médico comenta que "hai anos editei un libro de poemas para a familia e os amigos". "Venceume o pudor e non publiquei", confiesa.

Se conocieron hace años como padre de alumnos y como profesor. Se reencontraron como autores de poesía en redes sociales. Ulloa confiesa que ya admiraba a su compañero literario "como intelecual porque pinta, compone música, escribe novela y poesía".

Él no es menos hábil. Ha concretado sus intereses en la palabra. Imparte clase de castellano, gallego e inglés y, con todo ese caudal de saber, enseña oratoria. Neira Pampín aporta que "é poeta, eu non; soamente expreso unha sentimentalidade sen normas".

Cuando se confiesa, el doctor mira con solidez, como si temiese no ser creído. "Pensaba que a poesía non se debería publicar porque é a alma e non quero que coñezan a miña alma. O poeta vende a alma. Podes novelar Lepanto, pero se tes tres parellas e escribes poemas a cada unha, vanse preguntar polos teus sentimentos»" comenta el autor de cuatro novelas.

Al final, se dejó convencer por su amigo. Presentan Nuevo amanecer este miércoles a las 20.00 horas en Afundación. Cada uno aporta 26 poemas, que se van entrecalando a lo largo del poemario, ilustrado por Sesé Mata. José Carlos Ulloa hace un resumen de docente: "Son poemas sobre o amor e a veneración pola muller".

Los dos tienen el pelo grisáceo. Han vivido el amor y el desamor. Son las caras de un billete de lotería que no sabes si tocará. Ambos creen que el amor es lo más importante. Neira Pampín lo sitúa por encima de Dios, que es una creencia de la que desertó. "Non creo en Deus nin no infinito".

El médico ha perdido y reencontrado el amor. Piensa en él con ilusión y prudencia. Eleva la voz entre los camareros, las mesas y las conversaciones de media mañana: "Que é máis importante que o amor? Vivir ben? Gañar cartos? Sin amor viviríamos como zombies".

José Carlos opina que exista algo en un plano superior al nuestro. También en el amor. Cuajó en su segundo intento. "Cando era un rapaz soñaba cun amor idílico, pero non hai amor perfecto. Ten que haber cariño e admiración".

Su compañero de edición, Francisco Javier, diferencia entre un amor ideal "e o amor en zapatillas, no que hai complicidade, empatía, amizade, sexualidade. O poeta actúa na primeira fase, cando ves á muller como unha musa".