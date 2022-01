Adeus a Graciela Fernández Couso, pioneira e penúltima dunha raza

Apagouse a quinta-feira. Aí cara á caída da noite. En silencio e de puntas, como pasara toda a súa vida. Cando deixou de respirar, a rentes da súa única irmá viva, Maribel, quero imaxinar que pola mente de quen foi unha persoa especialmente lúcida e ponderada debeu deseñarse un percurso de case un século. Había meses que a demencia se apoderara do cerebro dunha muller loitadora e valiosa, e as lembranzas que lle acudían ao maxín adoitaban falar de asuntos e feitos anteriores a 1950.

Graciela Fernández Couso —para quen a súa nai elixiu un nome rompedor (cáustico para o espazo do eclesiástico, que chegou a apuntar que debería ser María de la Gracia) pospoñéndoo aos máis cómodos María e Blanca— naceu en abril de 1929. Fíxoo, como a maior parte de irmáns e irmás que tiña, e onde o farían as que aínda debían chegar, nunha das casasnegocio que seu pai, emigrante en Varadero e fundador dunha fértil fonda e casa de comidas —a primeira— que se organizou de fronte da estación dos camiños de ferro da cidade, mandara erguer en 1910. Axiña aprendeu, tanto de seu pai como da súa nai, que polo feito de ser muller ben podía facer o que desexase, tratando de realizarse segundo os seus intereses. Acho que o feito de ter sido filla de senllos mirandeses especialmente libertarios no sentido xenérico e cuxa traxectoria familiar estaba enchida de persoas arrichadas e valiosas, malia que fosen mulleres e non contasen co beneplácito desa atrasada sociedade onde ser muller era sempre un demérito, foi un dos determinantes para que optase por cursar Filosofía e Letras, sección Románicas —como por entón se dicía— na Universidade de Uviéu, cidade en que residía unha irmá de seu cuñado Joselín Martínez Guzmán. Alí gozou do privilexio de ser alumna de Alarcos Llorach ou Díez-Echarri, quen precisamente lle dirixiu a súa memoria de licenciatura, a primeira que no seu ámbito se ocupou da análise da poesía de Rosalía de Castro.

Logo realizaría estudos de Maxisterio, sendo profesora da Escola Normal de Lugo e do Colexio Balmes, antes de acadar o posto de profesora interina do Instituto Masculino da cidade, do que se posesionaría pouco despois. Precisamente neste estabelecemento —en que a súa sona pasaba polo alcume La Pegaso— estreitou sororidade con figuras como Mª Ignacia Ramos Díez ou Charo Torviso, dous dos piares máis recoñecidos do maxisterio feminino lugués de ensino medio.

Lectora constante —non hai moitos días que a súa xa perdida cabeza nos recitaba textos de Coplas a la muerte de mi padre de Manrique—, viaxeira impenitente e sobre todo formante dun grupo de leais amigas e simbólicas docentes luguesas (Conchita e Amparito, Alicia, Maricha, Pilina, Maruchi, Pacita, Julia, Filo e Beatriz), Gra —ese era o hipocorístico que lle aplicaba o seu irmán Julio, meu amado pai— vai seguir na lembranza de todas as que a coñecemos, no meu caso desde o mesmísimo momento de ver a luz.

Maribeliña, agora quedas ti como representante desa raza de Miranda que adoitaba non crer en moitos credos e que sempre apostou pola entidade de vós, as mulleres: lembra que as túas irmás desaparecidas, Pepita, Manola, Clara, Alicia, Graciela e Angélica, van seguir a ser o espello en que mirármonos, sobre todo para proclamarmos que a nosa deusa leva un nome especialmente sonoro, Liberdade, polo que trataremos de non esquecer nunca a viaxe deste tipo de mulleres ao que pertencedes. Avoa Carmen, hoxe quero falarche doutra máis que vai canda ti. E canda o Toño de Galegos. Na túa cámara de gaveta —que gardo eu hoxe precisamente porque ma ofreceu a miña querida tía Graciela— estarán por sempre as imaxes de todos e todas as túas, as vosas, fillas. Porque quero agasallar ás miñas coa lembranza de mulleres como Gra.