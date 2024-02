Necrolóxica l Albeiros despide a Áurea Castro Iglesias, 'Aurita'

O barrio de Albeiros está de loito pola morte dunha veciña, Áurea Castro Iglesias, coñecida como Aurita de Emiliano. Aurita nacera hai 97 anos na rúa Granxa de Albeiros. Filla dunha familia humilde de labregos, casara na década dos anos 40 cun rapaz oriundo do barrio da Piringalla, Emiliano Sangiao López. Casaron e fixaron a súa residencia na casa natal de Aurita, en Albeiros. Tiveron dúas fillas, Cristina e Milagros.

Aurita dedicouse á agricultura, e como as necesidades da época eran grandes debido á precariedade de vida, despois dunha guerra civil, Emiliano completaba os ingresos traballando de carpinteiro. Foi un matrimonio que podemos dicir dos que axudaron a levantar este país. Traballaron de sol a sombra, non recibiron axudas sociais, para eles non existían vacacións, o traballo era sagrado. Pagar a cota do réxime especial agrario non era doado.

Aurita ten muxido moito leite manualmente, cando non había muxidora; segaba no pan coa fouciña cando non había colleitadoras; apañaba na ferraña, gadañaba na herba, araba utilizando como recurso os propios animais porque naqueles tempos as novas tecnoloxías aínda estaban lonxe... Polo que podemos dicir que Aurita é o prototipo de muller galega que superviviu non na Galiza profunda, pero si no extrarradio da cidade vivindo do campo.

Tiveron catro netos aos que adoraban; dous varóns (Antonio e Javier) e dúas mulleres (Isabel e Cristina), e o soño tanto de Aurita como de Emiliano era que estudaran carreiras universitarias e tiveran unha preparación na vida.

Aurita hai uns anos sufriu un duro golpe, a morte do seu marido ao que levaba ligada toda unha vida, pero tampouco foi problema porque a educación en valores que lle inculcou á súa descendencia foille produtiva na súa vellez. A súa filla máis nova, Milagros, e o seu xenro, Manolo Valín, acollérona e coidárona ata o final dos seus días. Milagros e Manolo Valín son un referente no barrio pola adicación de toda unha vida de coidar catro maiores, pais e sogros, algún deles moitos anos encamados.

Os seus restos mortais descansan xa cos do seu marido e os seus pais no camposanto de San Lorenzo de Albeiros. Dende este medio dou o pésame e as condolencias a toda a familia.

Foi para min unha honra escribir este obituario dunha veciña do barrio de Albeiros que quero e aprecio, pola boa persoa e servicial que era. Ata sempre, Aurita! Os teus veciños e veciñas sempre te recordaremos como unha muller de ben e de paz. Bicos ao ceo!

María Isabel Ferreiro Rodríguez.