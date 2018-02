NECROLOXÍA: Carmen Varela deixou unha fonda pegada no CEIP de Albeiros

O día 17 deste mes produciuse a triste nova do pasamento da nosa compañeira Carmen Varela. Carmen incorporouse ao CEIP de Albeiros no curso 2006-2007. Era unha veterana no centro. A súa biografía é a historia dunha loitadora á que non sempre acompañou a sorte.

Entre os seus compañeiros de colexio, tanto docentes como non docentes, actuais e anteriores, deixou unha pegada extraordinaria, sobre todo por boa persoa, traballadora, servicial, animosa a máis non poder, xenerosa, totalmente entregada á docencia, que era a súa vida, e poderiamos enumerar moitas máis cualidades.

A perda é irreparable pero a impronta que nos deixou foi admirable. Encarou a súa enfermidade sen eufemismos, con afouteza, esperanza e moitísimo ánimo; ánimo que non perdeu ata o final. Tanto que, aínda que foi vencida fisicamente, moralmente nunca puido con ela.

Esta foi a súa derradeira lección. Descansa en paz, Carmen, querida compañeira e amiga.