NECROLOGÍA. Édgar Álvarez Márquez

Queridísimo Édgar, has sido el hijo más deseado. Tus padres, después de varios duros intentos infructuosos, consiguieron traerte a este mundo imperfecto, y el intento mereció la pena con creces, pues entre nosotros solo has sembrado felices momentos. Nuestros corazones se quedaron rotos al tener que despedirte a una edad tan temprana, solo con 31 años. Esperamos que en tu nuevo camino encuentras la paz que te mereces. Has sido un hijo ejemplar, compañero inigualable de tus amigos y pareja de un amor que se vio frustrado por un cruel destino cuando más estaba la ilusión creciendo. Desde aquí, con todo el dolor que no acongoja, darte las gracias por todo lo que nos has dado. Descansa en paz eternamente en compañía del abuelo Mesio, del que eras tan cómplice, y cuida de nosotros. El mundo seguirá su curso, pero para nosotros ya nada será igual sin ti. Les damos las gracias a todos por el cariño y el apoyo que nos dieron. Nunca te olvidaremos.

Tus padres, Mila y Arcadio.