"Necesitamos que no pongan palos en las ruedas a las inversiones de la Xunta"

Tras un año en el cargo, sin polémicas, ha estallado con el recinto ferial de San Froilán, ¿por qué?

En este año he mantenido un perfil cordial, institucional, de ayuda a todas las administraciones, pero cuando me pisan un callo respondo. En este caso ha sido por la falsedad de la concejala de cultura, Maite Ferreiro, que hablaba de que la orden del DOG decía que hacía falta cerrar todo el recinto ferial. Eso es mentira. Hay que perimetrar cada una de las atracciones. Intentaba excusarse en la Xunta para no instalar las barracas. Yo le aclaré cómo estaba la norma, ofreciéndole reuniones con directores generales para que se lo explicasen. La norma es del 5 de agosto, dos meses antes de San Froilán, por lo que si hubiesen tenido voluntad lo hubiesen planteado antes. La alcaldesa ha entendido que es así. Sería un perjuicio no solo para los feriantes sino para los hosteleros y los comerciantes de Lugo. Estamos con unos porcentajes elevadísimos de vacunación y los casos están cayendo en picado, es un buen momento para organizar las fiestas. El peligro cero no existe y la orden no dice barra libre para las barracas, establece unos ratios en cada una. El hecho de que nos quedemos sin casetas ya es un problema para la atracción de visitantes y las barracas es un aliciente.

¿Qué le ha parecido el sorpasso de la alcaldesa a la edil de cultura?

A cualquier lucense no le gusta esta situación. Se nota un desgobierno total. Se ve una bicefalia en la que no sabemos quién tiene que tomar las decisiones, qué problemas internos tiene cada uno…, que hace que los lucenses salgan perjudicados.

¿Cómo es la relación con el Concello de Lugo?

La relación es cordial. Yo le pido agilidad sobre todo en el tema de las licencias urbanísticas.

¿Se refiere a A Tinería, barrio en donde los grupos de la oposición le achacan a la administración autonómica que ha decelerado su rehabilitación?

En Recanto do Miño 17 tenemos una vivienda acabada desde hace meses, estamos esperando a la licencia de primera ocupación para poder adjudicarla. En Tinería 15 también. Esperamos que los plazos administrativos sean ágiles, cuando estamos creando ciudad y poniendo a disposición de familias con menos recursos viviendas a precios competitivos. Creo que el barrio ha mejorado en los últimos años de forma muy notable. En la Casa Torre estamos esperando a un informe de ingeniería cuando tenemos un proyecto adjudicado desde enero de medio millón de euros. Esperamos más colaboración del Concello. Necesitamos que las otras administraciones no pongan palos en las ruedas a las inversiones de la Xunta.

"Se nota un desgobierno total en el Concello. La bicefalia hace que los lucenses salgan perjudicados"

¿Y el Pazo de Dona Urraca, cuya rehabilitación también se está eternizando?

Ya tenemos el anteproyecto hecho y comprometida la inversión. Estamos pendientes de la modificación del Pepri y de que el Concello compre una serie de viviendas para ceder a la Xunta para edificar y hacer una gran plaza pública.

El proyecto estrella de la Xunta en Lugo son las obras en el viejo Hospital Xeral, ¿cuándo estarán listas porque parece que marchan a menos ritmo del previsto?

Las obras van a un ritmo fantástico y en verano ya licitamos el mobiliario del centro integral de salud (CIS). Eso quiere decir que se va a acabar en un plazo razonable. Con el CIS, la oficina de empleo y la residencia para personas mayores de Amancio Ortega el barrio va a dar un vuelco tremendo. Le va a dar mucha vida. Son casi 50 millones en total.

Los vecinos de A Residencia han vuelto a movilizarse. Una de sus quejas es la planta de biomasa que suministrará energía a todos los servicios que allí se implanten.

La próxima semana me reuniré otra vez con los vecinos para darles todas las explicaciones que precisen. No va a haber ningún tipo de contaminación. Es una planta del siglo XXI.

¿Qué le parece que el nuevo auditorio de Lugo siga cuatro años después sin funcionar?

Es un recinto espectacular, pero poco a poco, año a año, se va desgastando y los problemas que dicen que puede tener van a empeorar y no por culpa de la Xunta. Ellos firmaron el acta de recepción después de una comprobación muy exhaustiva. Es necesario que lo pongan al día y a disposición de los lucenses, que para eso se hizo y fueron unos 25 millones.

"Uno de mis objetivos es que ese gran cinturón de Lugo se impulse en esta legislatura"

Otra de las demandas en la capital lucense es que se complete la Ronda Este, ¿en qué fase está?

Acabamos de adjudicar la modificación del proyecto para adecuarlo a las necesidades actuales y sacarlo a licitación cuanto antes. Uno de mis objetivos es que ese gran cinturón de Lugo se impulse en esta legislatura.

Acaba de comenzar el curso escolar con la reivindicación de más profesores, entre otras demandas.

Somos la comunidad con más profesores por alumno de España y seguimos con más de los que teníamos antes del covid. Lugo es la provincia en la que más invierte la Consellería de Educación. Seguimos apostando por la renovación de los centros tanto en el rural (Negueira de Muñiz, Sober, Cervantes...) como en la capital, con la posibilidad de que en 2023 haya un nuevo instituto de secundaria, al lado de la Anexa, cuando Formación do Profesorado se vaya al campus; la reforma del instituto Lucus Augusti; la ampliación del Politécnico con un edificio en madera o el colegio del Sagrado Corazón, con unas instalaciones de primer nivel. Además, el transporte escolar es impecable.

No piensan lo mismo los padres que, tras el cierre del colegio de Baamonde, matricularon a sus hijos en el de Guitiriz.

No tuvimos ninguna solicitud de esa parada, ahora tenemos alguna. Esos niños van a Guitiriz. La normativa impide que niños de un municipio vayan a otro en transporte escolar cuando hay un centro en el suyo, en este caso en Begonte.

Cuando asumió el cargo dijo que la sanidad es una de las grandes apuestas de la Xunta, ¿está superando la prueba de estrés a la que le está sometiendo la pandemia?

¿Qué sería de nosotros en la pandemia si no tenemos el Hula y tuviésemos el hospital Xeral? Los presupuestos de la Xunta en sanidad y educación se llevan la mayor parte del dinero y se nota y los ciudadanos lo notan. Las infraestructuras sanitarias en nuestra provincia son impecables. Estamos preparados para lo que pueda venir y tenemos una sanidad del siglo XXI.

"El peligro cero no existe y laorden no dice barra libre para las barracas"

Pero les están lloviendo las críticas por la falta de personal en Atención Primaria.

La falta de personal está ahí. Los médicos se van jubilando y no hay relevo por el MIR. El Estado tiene la espita para que haya más. Tiene que cambiar el sistema para que podamos formar a más. Pero hay pocos casos de falta de atención. Ahí Ramón Ares está haciendo una gestión muy brillante.

"No tengo más aspiración que seguir donde estoy ahora"

Forma parte de la nueva ejecutiva provincial del PP como miembro nato. Ya hace dos semanas de la reelección de Elena Candia como presidenta. ¿Cuándo se desvelará el organigrama de esa directiva porque no es habitual que se tarde tanto tiempo en hacerse público?

Ahí solo se elegía a Elena, que tuvo un apoyo brutal, de más del 98%, después de unos resultados electorales en las autonómicas magníficos en la provincia, con 9 diputados. Estamos todos a una. Elena ya dijo que será en la junta convocada para el 7 de octubre.

A menos de dos años vista de las municipales ya tienen deberes.

El objetivo es el Concello de Lugo y la Diputación. Todo el mundo lo dice y es objetivamente así.

El PP lleva 22 años sin gobernar el Concello de Lugo. Hay quien ve en usted un posible candidato.

La labor que están haciendo en el Concello de Lugo Ramón Carballo, Antonio, Javier, Óscar, Macamen, Cristina, Bea, Rafa, Manuel y Sagrario es fantástica y yo no tengo más aspiración que seguir donde estoy, que es de delegado de la Xunta, y trabajar por la provincia, que es lo que realmente me gusta, es la oportunidad que me han dado y estoy al 100% volcado. Yo ayudo en todo lo que puedo. Tengo una relación fantástica con Ramón, Antonio…, más allá de lo que dijo el otro día Maite Ferreiro de disputas internas. Disputas cero porque vamos todos a una. No hay ningún tipo de rencilla, de mal rollo… Yo apoyo a Elena y a Ramón al 100% y estoy a su disposición para lo que necesiten.

Pero de usted se dice que ocupa la delegación para irse fogueando en política para metas mayores.

No tengo ambición política. No voy a pedirle nunca nada a nadie. Cuando me digan basta, yo me voy a mi puesto de funcionario tan tranquilo. Trabajar por la provincia para que sus vecinos tengan la mejor calidad de vida es mi objetivo. Es lo que he mamado desde pequeño. Mi abuelo era ingeniero de caminos en la Diputación, hizo vías provinciales toda su vida y fue el primero que asfaltó la Rúa do Teatro en Lugo. Mi padre igual. Lo de las caras nuevas es lógico. La gente se va haciendo mayor y detrás hay gente joven muy válida —yo no mi incluyo— que está preparada para dar el paso cuando se lo pidan. Obviamente como delegado de la Xunta con un perfil joven a lo mejor me pone todo el mundo en las quinielas, pero es un debate que no me interesa y en el que no voy a entrar. El candidato que salga elegido, sea quién sea, va a tener mi apoyo al 100%.

"En un año llevo casi 60.000 kilómetros recorridos"

¡Vaya año le ha tocado!

Ha sido muy intenso y muy completo, entre las olas de la pandemia, la vacunación, los inicios de cursos escolares... La verdad es que hemos tenido mala suerte. Hemos sufrido tres incendios industriales con cierta entidad, sobre todo el de O Ceao, que fue tremendo, y otros forestales, como el de Folgoso do Caurel, que fue mi primero, y el de Quiroga, que fue el último. Como delegado tengo que estar allí como responsable del sistema, no en cuanto a la extinción, pero sí a la activación de los niveles y a la coordinación de los equipos. Fue una pena, pero una experiencia tremenda.

¿A qué ha tenido que renunciar en su vida personal?

Es un trabajo de lunes a domingo. Pero no quiero hacerme el mártir. Estoy en el puesto que quiero. Mi hijo mayor, que tiene 7 años, en uno de los incendios al que iba y volvía, me preguntaba si era bombero. Es el precio que hay que pagar. Llevo casi 60.000 kilómetros en un año, que no está nada mal para ser solo en la provincia, y no me tienen que ir a buscar a casa, que vengo andando a trabajar. Tengo que renunciar a estar con los amigos y, sobre todo, con la familia. Los partidos de pádel quedan muy lejos, los de fútbol y baloncesto ya ni me acuerdo, salir a correr cada vez menos...

Su día a día se puede seguir en las redes sociales.

Recorrer la provincia no es por la foto, sino para conocer las necesidades de la gente