"Necesitamos material para mantener a los sanitarios sanos"

Orgullosa de la dedicación y profesionalidad con la que las enfermeras responden a la crisis, Lourdes Bermello repasa en esta entrevista lo que se está haciendo y lo que se precisaría mejorar.

¿Qué cree que aprenderemos de esta crisis sanitaria?

Tenemos que analizar los errores cometidos y estar preparados para el futuro. Los recortes sanitarios desde el año 2008 ahora se dejan ver en su máxima expresión. Fuimos solventando el déficit de recursos humanos y materiales por el esfuerzo encomiable de los profesionales y, porque, como decimos los trabajadores: ‘Al final no pasa nada’. Pero de repente sí pasó, una bofetada de realidad, que demuestra que los recursos de la sanidad pública son insuficientes y que la inversión en sanidad es sagrada y requiere un pacto nacional.

¿Cómo la viven los profesionales de Enfermería?

Como el resto de la ciudadanía estamos preocupadas y en ocasiones con temor, pero con la convicción de que debemos realizar nuestro trabajo mejor que nunca, por el beneficio de la población. Ya no solo a nivel técnico, sino también en el acompañamiento emocional a los pacientes y familias ya que para ellos es una situación más dramática, porque se enfrentan a la infección en soledad y lejos de los suyos. Desde el colegio, pedimos a los profesionales que se actualizaran en las medidas de prevención y actuación, y la respuesta ha sido rápida y masiva.

¿Cómo ve las medidas que se van implantando en centros de salud y hospitales? ¿Las cree suficientes?

Las direcciones de los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, se están esforzando al máximo, han establecido distintos protocolos y vías de actuación en hospitales y Atención Primaria. Se han ido implantado protocolos en los distintos niveles de actuación y planificado una respuesta adecuada y coordinada, y aunque al principio fue complicado y en ocasiones caótico por los cambios diarios, actualmente ya está más asentado.

En Urgencias, Uci y plantas con pacientes positivos de Covid se tienen equipos, pero se reutilizan mascarillas FFP2

Sin embargo, son muchas las enfermeras que se quejan de falta de material de protección...

Es un problema a nivel mundial, pero en España está más acentuado. Lo primero que nos preguntamos es qué stock de almacén teníamos en la sanidad para que se agote tan pronto. El número de contagios en los profesionales sanitarios españoles es el mayor del mundo y eso es inadmisible. Indica una carencia importantísima de material adecuado. No solo necesitamos protocolos de actuación adecuados que ya se están haciendo. Necesitamos urgentemente el material homologado para mantener a los profesionales sanitarios sanos, sino será una situación crítica, como desgraciadamente está pasando en Madrid que están pidiendo enfermeras en toda España para trabajar.

¿Cómo ve la situación en concreto en Lugo?

En las unidades diana, que son Urgencias, Uci y plantas de hospitalización, con casos sospechosos y positivos de Covid-19 se necesita un equipo de protección individual y de momento se tiene, aunque se están reutilizando mascarillas FFP2. Estas unidades tienen que tener el material específico porque las enfermeras y enfermeros que trabajan en ellas tienen un riesgo muy elevado de contagio. Pero en el resto de las unidades de hospitalización, tanto de centros públicos como privados, en centros sociosanitarios, centros de salud y servicios que atiendan a pacientes, los profesionales deben de tener otro tipo de recursos como guantes, mascarillas quirúrgicas, cuyo efecto protector es mucho menor pero evitan el contacto con salpicaduras de gotas. En estos momentos tenemos que considerar que un paciente, aunque no tenga síntomas, es un posible foco de contagio, y puede ingresar o ser atendido en su domicilio por otra patología diferente y provocar un brote. Por ello, es fundamental que haya los recursos necesarios según el grado de exposición en todos los distritos sanitarios de Lugo, Monforte y la Mariña. También reclamamos que se hagan test rápidos de detección al personal sanitario porque contagia en tres frentes: pacientes, compañeras de trabajo y familia.

Pedimos test rápidos para el personal sanitario porque contagia en tres frentes: pacientes, compañeras y familia

¿Qué opinión le merecen los bulos que se transmiten estos días por Whatsapp, uno de los más recientes haciendo referencia al Hula?

Los bulos son inadmisibles, ningún profesional ni ciudadano debe reenviarlos ni formar parte de la cadena de difusión de mensajes sin aval científico que solo buscan provocar daño y angustia a la sociedad. Por supuesto, no concibo que un profesional sanitario los realice, y si fuese así, supondría una apertura de expediente sancionador con consecuencias incluso penales. El Colegio va a ser implacable ante estos episodios, en los que dudo que una enfermera participe, ya que estaría incumpliendo el código deontológico y la ética profesional y eso es intolerable. No podemos ser partícipes de mensajes tóxicos que solo quieren provocar miedo y dolor.

¿Se han ofrecido enfermeras jubiladas para reincorporarse?

Sí, se han ofrecido para trabajar de nuevo. Desde el colegio queremos agradecer el trabajo, el esfuerzo que están realizando las enfermeras y su implicación.



"Veo a gente con mascarilla y me preocupa que no se laven las manos al sentirse protegidos"

¿Qué mensaje transmitiría a la ciudadanía?

Los ciudadanos tenemos que cumplir a rajatabla las normas de aislamiento, solo salir en caso necesario y no buscar excusas para incumplirlas, como ir al supermercado de forma innecesaria. No hay que bajar la guardia y es muy importante una buena higiene de manos, cuando salgamos de casa, antes de manipular alimentos y antes de tocarnos la cara. Veo a mucha gente que utiliza guantes y mascarillas por la calle y me preocupa que no se laven las manos al pensar que están protegidos.

¿Iniciativas como los aplausos desde los balcones animan en estos tiempos de tanto trabajo?

Sí, lo hacen. Quiero agradecer en nombre de las enfermeras y enfermeros de la provincia las muestras de cariño y afecto que cada días nos demuestran los ciudadanos con sus aplausos, en los balcones y en las habitaciones de los hospitales. Y a todos aquellos que cumplen las normas de aislamiento e higiene porque con ello están demostrando su solidaridad y conciencia cívica. Al final, saldremos de esta situación reforzados como personas y como sociedad, celebraremos que lo superamos y lloraremos por los fallecidos, pero no podemos bajar la guardia, aún nos quedan semanas de alerta y tenemos que mantenernos firmes. Mucho ánimo a todos.