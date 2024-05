La necesidad de 600 trabajadores lastra el sector de la construcción y reformas en Lugo

El sector de la construcción, que durante mucho tiempo fue uno de los motores económicos de la provincia, avanza en los últimos tiempos con pies de cemento. Tras remontar la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis de 2008, su recuperación tiene ahora el lastre de la falta de promoción de vivienda nueva, que ha provocado que muchos de sus recursos se destinen a la rehabilitación y reforma de vivienda usada, precisamente la rama del sector que más está notando en estos momentos el problema de la falta de mano de obra, sobre todo de la que es cualificada.

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de Lugo (Apec), que agrupa 737 empresas, calculan que hoy el sector podría emplear de manera inmediata a unos 600 trabajadores en la provincia. Teniendo en cuenta que la construcción da trabajo a algo más de tres mil personas, se trata de un déficit de alrededor del 20% en este mercado laboral.

Este déficit de mano de obra es igualmente confirmado por los sindicatos, y ambos coinciden también en que uno de los efectos inmediatos es que buena parte de la demanda laboral se está cubriendo con trabajadores extranjeros. En la provincia de Lugo, en su mayor parte, de origen marroquí y sudamericano, que ya suponen entre el 6 y el 7% de los trabajadores del sector. Tampoco con esta aportación es suficiente.

El origen del problema, aseguran en el sector, es la crisis inmobiliaria de 2008, que expulsó del mismo a un gran número de trabajadores que, después, dejaron de ver atractivo este nicho laboral. Esto lastró el relevo generacional y se sigue haciendo notar sobre todo en las labores que precisan mayor cualificación, como encofradores, alicatadores, soldadores o gruistas.

Una vez más, patronal y sindicatos coinciden en una de las soluciones tendría que venir por el lado de la Formación Profesional, creando ciclos específicos que pudieran paliar esta carencia al modo en que ya se está haciendo notar en profesiones relacionadas con la construcción y la rehabilitación, como fontaneros o electricistas. Los estudiantes de estos ciclos de FP encuentran trabajo según finalizan y sí que se está notando también en el mercado laboral.

En todo caso, parece que el problema va más allá del de la formación. José Manuel Rodríguez Espiñeira, presidente de la Apec, explica que su asociación organiza constantemente cursos para formar trabajadores, pero con muy poca demanda: "Hemos convocado cursos de albañilería, por ejemplo, que corren por nuestra cuenta, y de 50 plazas igual cubres seis. Ahora mismo tenemos un curso de gruistas en A Mariña para quince personas, que nos ha costado 19.000 euros, y no se han cubierto las 15 plazas".

Este empresario no acierta a explicarse qué pasa, "porque hay dos millones y medio de personas en las lista del paro y a nosotros no nos mandan a nadie". Y, en su opinión, no es un problema de salarios, porque "el trabajador que rinde y da beneficio a la empresa está bien pagado. Ahora en Lugo hay trabajadores cobrando 2.000 y hasta 2.500 euros".

No es, sin embargo, el mismo análisis que realiza Carlos García Vázquez, responsable del área de la construcción en la provincia lucense de UGT: "El problema del salario tiene mucho que ver. El convenio de la construcción en Lugo es el más bajo de Galicia, en A Coruña o en Vigo un oficial de primera puede cobrar hasta 4.000 euros más al año, que en sueldos tan bajos es mucho dinero". El convenio de Lugo establece salarios que van de los 18.954 euros (con pluses y pagas) de un peón a 22.009 de un titulado superior.

Por eso, considera que, además de una FP propia, el sector necesita hacerse "más atractivo tanto en salarios como en horarios, porque muchas veces las ocho horas se convierten en diez".

Tanto Rodríguez Espiñeira como García Vázquez aseguran que no es una situación que afecta solo a Lugo, sino que es común a España y a Europa, donde también se está recurriendo a trabajadores extranjeros. "Sí que es verdad", explica el sindicalista, "que en Lugo se ve que muchas cuadrillas de trabajadores extranjeros vienen a cubrir huecos, pero también habría que ver en qué condiciones económicas y de jornada y, sobre todo, en cuestión de formación de riesgos laborales; no podemos olvidar que somos el sector con más siniestralidad laboral".

El presidente de los promotores, sin embargo, no ve ninguna carencia a ese respecto y alaba la disposición y profesionalidad de estos empleados, en especial la del colectivo más numeroso en la provincia, el de latinoamericanos: "El idioma y la cultura hacen que sea más fácil la adaptación", considera, "y por eso prefieren España a otros países europeos, como Francia o Suiza, donde cobran mucho más".

"Espero varios meses por algo que antes se hacía en 15 días"

En estos momentos, no es raro que una rehabilitación o reforma grande en una vivienda tenga que esperar cerca de un año o que el simple alicatado de un baño quede pendiente durante seis meses.

Los sabe bien Antonio Tort, que dirige un estudio de arquitectura especializado en rehabilitación y reformas con llave en mano. "En estos momentos tengo trabajos en las cuatro provincias de Galicia y también en Asturias, y el problema es el mismo", lamenta Tort, "tengo que esperar varios meses por algo que se hacía en 15 días, muchas veces para trabajos que se hacen en día y medio". Y eso, explica el arquitecto, cuando no hace falta un trabajador muy especializado.

Antonio Tort cree que la situación "no es por los salarios, y tampoco por la condiciones, porque las empresas trabajan de lunes a viernes e incluso muchas de ellas dan el viernes por la tarde libre".

Sí que está de acuerdo en una solución debe venir por la vía de la formación, "porque se está notando que hay más fontaneros o electricistas por la FP, que según acaban ya tienen trabajo". También defiende a los trabajadores extranjeros, cuya profesionalidad ha comprobado directamente.

Mil euros es lo mínimo que cuesta ahora el metro cuadrado en Lugo en una reforma, y puede llegar a 1.500, según Tort. Hace cinco años estaba entre 600 y 800 euros.