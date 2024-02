"Nebulossa dio un concierto en la sala Jagger ante treinta personas"

Polémicos, irreverentes, demasiado modernos… No es necesario ni mencionar su nombre para intuir que se habla de Nebulossa. La vida del dúo alicantino dio un giro de 360 grados el pasado sábado con su victoria en el Benidorm Fest, pasando en apenas un par de días de regentar un centro de estética en Ondara, un pueblo de apenas 7.000 habitantes a catapultar su ‘Zorra’ al top 10 de canciones más escuchadas en Spotify España con 340.511 reproducciones en 24 horas.

Mery Bas y Mark Dasousa son los protagonistas de esta historia de trabajo anónimo hasta alcanzar el ansiado reconocimiento de golpe, pero a lo grande. Un camino, ingrato en muchas ocasiones, que vivió un capítulo en Lugo en noviembre de 2022. Aquella noche se produjo su estreno en tierras lucenses con un concierto en la sala Jagger para presentar su disco debut Poliédrica de mí. Sin embargo, la respuesta del público quedó lejos de la calurosa odisea de Benidorm al contar con solo unos 30 asistentes.

Tino Freijo, responsable de la sala, recuerda como si fuese ayer esta actuación. "Llegaron de la mano del Primera Fila Fest, creado para promover artistas emergentes", señala. Aunque la presencia escénica de Nebulossa distaba en gran medida de aquellos que estaban arrancando en el show business. "Su propuesta estaba muy trabajada, incitaban mucho al baile. Tenían una calidad tremenda, pero desgraciadamente entre el público solo habría unas 30 personas", explica Freijo.

Ya por aquel entonces, los alicantinos apuntaban maneras eurovisivas. "Estaban muy ilusionados con su propuesta para representar a San Marino en el festival de 2023", comenta Freijo.

Aunque en esa ocasión no pudieron contra el grupo Picked Jacks y su Like An Animal, rendirse no era una opción para los alicantinos. Un año después, volvieron a probar suerte en territorio patrio y el resto, se puede decir que es historia. "Seguí muy de cerca la actuación de Nebulossa en el Benidorm Fest. Voté por ellos, quería contribuir a su victoria", señala Freijo.

Una actuación que le evocó muy buenos recuerdos sobre la presencia del dúo en la ciudad amurallada: "Llegaron aquí con su batería Ophelia Alibrando. Quedaron encantados con la muralla y con la gente de Lugo. Además, disfrutamos de una buena comida en el restaurante Anda".

Aunque Freijo confiesa que no es un gran fanático del festival de Eurovisión, sí considera que Bas y Dasousa cuentan con grandes posibilidades de remontar el decimoséptimo puesto de Blanca Paloma en la edición pasada. Sobre la polémica que ha levantado Zorra, el empresario afirma que "como estrategia de márketing no ha podido ser mejor, todo el mundo estaba pendiente de si Eurovisión la censurará o no" y asegura que el tema "tiene un gran mensaje. Le han dado la vuelta al término y solo dice cosas buenas de las mujeres".

De Alicante a la Jagger, y de la Jagger a Malmö. Aunque habrá que esperar al sábado 11 de mayo para conocer si Nebulossa logra la gloria eurovisiva o se queda a sus puertas, tan solo dos meses después el dúo más irreverente de la actualidad musical hará una parada en el Atlantic Pride coruñés el 13 de julio, y en el que Galicia podrá vibrar con su Zorra.

La Guardia Civil se suma a la fiebre de Zorra

La canción Zorra va camino de convertirse en uno de los éxitos musicales del año. Nadie se resiste a su pegadizo estribillo... Ni siquiera la Guardia Civil.

La Benemérita decidió publicar en su cuenta de TikTok un vídeo sobre controles de tráfico ambientado con el tema de Nebulossa y que acumula ya más de 200.000 reproducciones.