Navidades para celebrar con la segunda familia

Acogidos o adoptados, el caso es que, por lo general, acaban integrándose en el nuevo hogar como un miembro más de la familia. Aunque la inflación está haciendo mella en este tipo de procesos, según constatan desde la Protectora, la acogida o adopción de una mascota se está convirtiendo en tendencia para aquellas familias que buscan incorporar un animal en sus vidas cotidianas en un intercambio recíproco de seguridad y cariño.

Por eso, estas navidades también pueden ser especiales en aquellas casas donde acogieron o adoptaron una mascota recientemente o donde, en breve, lo van a hacer. Hogares en los que la Navidad también se celebra en familia, incluyendo entre sus miembros a aquellos de cuatro patas con pelo en el cuerpo.

El gato Manchas

Lara y Manchas. EP

Lara Pita, por ejemplo, pasará la Nochebuena con su pareja y el resto de su familia, pero también con sus cinco gatos y su perro. Uno de esos cinco gatos es un recién llegado. Se llama Manchas y está en su casa solo de acogida mientras que otro hogar no le abra sus puertas. "Atopárono ferido, tiveron que operalo no rabo. Foi rescatado pola asociación Michos e, tras darlle a alta, leva comigo dez días. Pódome quedar con el ata finais da semana que vén, ata que apareza un adoptante. Manchas estaba nunha colonia pero é moi mansiño. Dá a impresión de que tivo familia e que o botaron da casa", explica.

No es la primera vez que Lara acoge animales en su casa. "Hai un ano acollín outro que estaba perdido", dice. Desde entonces, siempre se apunta para echar una mano. "Puxeron un post en facebook de que Manchas necesitaba unha casa de acollida, ao darlle a alta, e non o dubidei", cuenta.

Manchas vive en una habitación para no juntarlo con el resto de la familia animal de Lara, sus cuatro gatos y el perro, lo que podría provocar problemas de convivencia. Pero, en cambio, está muy bien cuidado y recibe todo el cariño de la familia que lo acoge. "Dámoslle a medicación e vixiámoslle os puntos día a día para ver a evolución", comenta.

La historia de Kassilda

La vida de Kassilda cambió por completo el día que Pilar Deiros, del refugio El Nuevo Hogar de Quin, la rescató de un dueño que "le iba a pegar un tiro, estando embarazada y después de maltratarla", cuenta esta mujer.

María y Kassilda. EP

Ella la recogió y la perra dio a luz en el refugio a ocho cachorros a los que todavía está amamantando. Todos ellos están esperando una adopción. La madre ya tiene un nuevo hogar en A Coruña. Se irá para la casa de María Mosteiro, quien asegura sentirse "como una parturienta, esperando su llegada, prevista para después de Reyes". Mientras tanto, le está haciendo un collar con lana y estambre y una cama con trozos de jerséis polares de ella cosidos "para que tenga mi olor y sepa en quien confiar", dice su futura dueña.

María se enamoró de Kassilda al ver el anuncio para la adopción. "Su mirada pedía clemencia y pensé: es el momento de adoptar otra vez", relata. Antes, había adoptado otra perra, Lerele, con la que compartió diecisiete años.

Cuando se enteró de la historia de Kassilda, se le partió el corazón. "El anterior dueño le rompió la boca y la mandíbula y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Fue terrible. Pero ella seguía buscando cariño. Cuando fui a verla, vino hacia mí muy temerosa pero nos miramos y me abrazó. Fue maravilloso", dice María.

El gato callejero Zurullo

En casa de Elena del Río, vive desde hace mes un gato callejero, Zurullo. Pero también residen allí tres gatos más adoptados, otros dos en acogida permanente y dos perros. Elena —que también tiene una hija— sabe que, ahora mismo, ya tiene en casa "máis do permitido" pero Zurullo le dio pena. "É máis difícil que se adopten gatos que cans. Por iso, eu teño dous en acollida permanente. E se, por riba, están enfermos, péchanselles todas as portas. Eu teño un cego, outro alérxico e este, Zurullo, ten problemas respiratorios e é inmunodeprimido", relata esta mujer.

Elena dando de comer a zurullo. EP

Elena comenzó a acoger y adoptar tras un diagnóstico de lupus. "Quería encher a casa de nenos pero dixéronme que non iba poder telos polo lupus e empecei a encher a casa de gatos, tras atopar unha camada no lixo. Aí me enganchei ao ronroneo e acabaron engatusáronme. Descubrín que me daban cariño. Son un refuxio para min", confiesa.

Catalán, el perro que nadie quiere