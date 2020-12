Una Navidad lejos de casa

No fue igual que si se hubiesen juntado, como tenían planeado, con sus respectivas familias a miles de kilómetros, pero no quedó otra. Estos tres estudiantes extranjeros del campus tuvieron que conformarse con celebrar la Nochebuena y este jueves, día de Navidad, lejos de su hogar y de sus seres queridos pese a que, durante todo el año, se habían hecho ilusiones sobre este viaje.

La pandemia de covid-19 los obligó, de una forma u otra, a quedarse en Lugo, donde viven en pisos con otros estudiantes. Quizás por eso pudieron optar por quedarse en Lugo. Si hubiesen estado en cualquiera de las dos residencias universitarias más grandes del campus –la pública, Bal e Gay, o la privada, Abeiro 2000– tendrían que haber hecho las maletas dado que ambos centros cierran durante las vacaciones navideñas.

María Victoria Costa Albella, Vicky, es de Buenos Aires y estudia segundo de Veterinaria en Lugo. Viajó hace dos años de Argentina a España con el fin de estudiar esta carrera en nuestro país y eligió Lugo porque su bisabuela era de Ourense. Aquí compatibiliza sus estudios con algún trabajillo que le sale para poder pagarse su estancia. El año pasado pudo ir a ver a su familia en navidades. Este año, no.

Viviana Carmosa Barbosa. Brasil

"En verano no fui y pensé en navidades pero, al final, cambié de planes por miedo a no poder volver"

"El año pasado viajé y estuve allá entre quince y veinte días. Fue la última vez que vi a mi familia porque en verano ya no pude volver y ahora tampoco. Así que no veo a mi familia desde la Navidad pasada por culpa del covid. Pensé en ir en verano pero no se podía y ahora, que sí se podía, lo pensé y decidí no ir porque me podía arriesgar a no volver. ¡No quería tener que quedarme allá más tiempo del que podría quedarme para retomar las clases después en Lugo!", cuenta.

Vicky compensó el hecho de no poder visitar a su familia haciendo uso de las redes sociales y de las videollamadas "más que nunca", apostilla. Y así lo fue llevando, con menos nostalgia de la que creía que podría tener en un principio. "Con internet todo es diferente, puedes contactar con la familia y verla. Me conecto con ellos a través de Skype todas las semanas. Con mis padres, que están en Buenos Aires, y con mi hermano, que estudia en Miami, Estados Unidos", explica Vicky.

Esta joven argentina no se quedó, en cambio, sola del todo en Lugo. Su compañera de piso, una estudiante de Ecuador que está haciendo un máster en el campus, tampoco viajó a su país de origen. También permaneció a su lado Pucca, su perra, que trajo a Lugo –en cabina y sin dar un solo ladrido– en el último viaje que hizo a Buenos Aires.

María Victoria Costa Albella. Argentina

"No veo a mi familia desde hace justo un año por culpa del covid pero me conecto con ellos a través de Skype"

Viviana Carmosa Barbosa es de Brasil y está haciendo una tesis doctoral, en la facultad de Formación del Profesorado, sobre los procesos de aprendizaje de los indígenas brasileños y la transmisión del conocimiento sobre el medio natural a sus hijos sin mediación de la escuela. Llegó hace poco más de un año para hacer el máster de dirección de actividades educativas en la naturaleza.

"Tenía ganas de volver en verano para estar dos meses con la familia pero al final no fui porque pensé que era un riesgo para ellos ya que podría ser el vehículo del virus, después de coger varios medios de transporte. Fue una decisión complicada, pero me pareció lo mejor. Así que, entonces, pensé en ir por navidades porque eché cuentas de que ya podría haber pasado todo. Sin embargo, en octubre, ya comencé a ver que no, que incluso podría ser peor y mi madre me dijo que aunque fuese, pasaría catorce días en cuarentena sin salir de casa. Eso y también pensar en que, quizás, no puedes volver fue lo que me animó a cambiar de planes", cuenta Viviana.

Nitesh Seethala. India

"En mi país no se celebra la Navidad como aquí pero había planeado ir este verano y no pude por la pandemia"

Esta estudiante reconoce que le dio un bajón por no poder ir a Brasil en estas fechas. "La Navidad es el momento del año para estar en familia y pensaba en mi abuela, que tiene 92 años ya o en que me iba a quedar sola", afirma.

Sin embargo, tampoco fue así. Viviana se quedó en Lugo pero se juntó con otra chica brasileña y con una argentina y celebraron las tres la Nochebuena mezclando tradiciones de sus países.

Nitesh Seethala es de la India pero estudia un máster de recursos humanos en Lugo, que compagina con un trabajo en la empresa AIE Internship, como project manager. Hace tres años que llegó a España y, desde entonces, no volvió todavía a casa.

"En mi caso, no echo de menos la Navidad con mi familia –dado que en India no se celebra como aquí– pero sí que me gustaría estar allí. Había planeado ir en verano, pero no pude debido a la pandemia. Antes, tampoco pude ir por falta de tiempo entre los estudios y el trabajo", explica.

Pese a que hace mucho ya que no viaja a su país, Nitesh se encuentra feliz en Lugo donde hizo muchos amigos, algunos de los cuales lo acompañaron en Nochebuena para cenar juntos.