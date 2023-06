El Natalicio da el pistoletazo de salida este sábado al Arde Lucus

El Natalicio dará este sábado el pistoletazo de salida para el primer Arde Lucus como Fiesta de Interés Turístico Internacional, edición para la que solo restan doce días. El acto 'Dies natalis MMXXIII' tendrá lugar en la Praza de Santa María a partir de las 20.30 horas y contará con la intervención de nueve asociaciones de recreación.

Allí, el Orfeón Xoan Montes y la coral Ecos do Miño interpretarán o Himno Calendis, propio de esta ceremonia, creado por José María Núñez. Además las asociaciones Salesiani, Asemblearias y el Senado escenificarán las obras de teatro 'Un día educando na Antiga Roma', 'Rito á Deusa Carmenta' y 'Conxura Senatorial'.

De nuevo el Senado, pero también la Cohors, Ara Romana y Lucus Equites pondrán el contexto histórico con narraciones sobre la fundación de la ciudad y el Iubilator, además de realizar una ofrenda a los dioses. Todo el relato estará aderezado con la música de Abraham Cupeiro, que ejercerá de hilo conductor.

Un desfile por el centro de la ciudad -en el que, además de las asociaciones mencionadas previamente estarán Pretorianos, Pax Romay Kertix- se dirigirá a A Mosqueira donde está prevista una ofrenda floral y la instalación de un panel informativo que señalará los días restantes para el inicio del Arde Lucus. Los colectivos irán, para acabar, a la Praza Maior recorriendo la Rúa San Pedro. Todo el acto será retransmitido en streaming desde la página web de las fiestas www.ardelucus.com.

"Lugo comeza a avivar a chama do Arde Lvcvs. A cidade retrocederá 2.000 anos para revivir o seu pasado castrexo-romano e encherse novamente de bulicio. E o Natali-cio será o encargado de mergullarnos nese estrato da nosa historia", recordó la alcaldesa, Lara Méndez.

La regidora animó a todos los lucenses a acudir al Natalicio y prepararse para la celebración de la fiesta romana y castrexa. "En 12 días, abriremos ao mundo con xenerosidade a través dos campamentos e poboados para compartir o legado que nos deixaron, tendo moi presente todo o patrimonio que posuímos e do que forman parte as tradicións que conforman a nosa identidade", dijo.

También tuvo unas palabras para las asociaciones de recreación histórica, de las que destacó que se vuelcan en la fiesta y sin las cuales esta no podría haber conseguido distinciones como las de Fiesta de Interés Turístico Nacional, primero, e Internacional, después. "Grazas a súa implicación por traballar os 365 días do ano para que as festas garden a maior precisión histórica posible", destacó la regidora.

Las telas de la fiesta aún no llegaron a los coles

El Ayuntamiento admitió que se ha producido un retraso en la entrega de las telas para los trajes de Arde Lucus de los escolares, pero asegura que se harán llegar a los centros educativos estos días, con lo que espera que todos dispongan de ellas, como muy tarde, el próximo martes. Explicó que la razón de la demora con respecto a otros años se debió al trámite administrativo de contratación.



Por otra parte, un técnico municipal se está reuniendo con las asociaciones para hacerles indicaciones de seguridad y también se ultima el llamado Plan de Autoprotección, que se revisará en la junta local de seguridad.