Nadya Kabel: "Hago diseños de uñas para castrexas y romanas"

Acaba de abrir un centro de estética y de manicura.

Sí, en la Avenida de Madrid, aunque en realidad llevo ya varios años con esta actividad en otros centros, formándome y obteniendo los títulos.



¿Qué servicios ofrece?

Hago manicuras, pedicuras, lifting y diseño de cejas y depilación facial.



Tiene alguna propuesta especial para el Arde Lucus...

Sí, manicuras con motivos relacionados con el Arde Lucus porque no he visto que nadie las tuviera. Tendré varios diseños y luego haré dibujos en función de lo que me vayan pidiendo.

¿Qué coste tendrán estos diseños?

Pueden ser diseños en las uñas naturales, con un esmaltado semipermanente y diseños a mano alzada, lo que tiene un coste de 17 o 18 euros. O bien pueden ser uñas acrílicas, extensiones, con diseños ya hechos. En ese caso el coste puede ir de 35 a 45 euros, en función de la longitud de las uñas.



¿Está de moda la decoración de las uñas?

Hubo un boom y ahora todo el mundo quiere verse las uñas bonitas y la gente empieza a pedir dibujos. El último que hice fue de un personaje de Bob Esponja.