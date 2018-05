Nadie era amigo de Ibrahima Ndiaye

Tras las declaraciones de los familiares y allegados de Tatiana Vázquez les tocó el turno a los amigos de Ibrahima. Sin embargo, y contra todo pronóstico, ninguno de los siete compatriotas citados como testigos aportaron ningún dato que pudiera servir para defender al acusado. De hecho, llegaron a negar cualquier tipo de amistad con él y lo definieron como "un conocido". Solo uno de ellos fue un paso más allá y reconoció que eran "paisanos".

A pesar de que entre todos estos testigos figuran documentadas multitud de llamadas -en algún caso más de un centenar de comunicaciones con el acusado- y de que las autoridades consideran a los senegaleses como una comunidad "muy cerrada", este miércoles parecía que nadie era amigo de Ibrahima. No reconocieron que compartieran con él el día a día, ni tan siquiera que quedaran de vez en cuando para salir juntos.

Los compatriotas del joven se limitaron a realizar declaraciones confusas y a contestar a las partes con evasivas, un caos incrementado además por la dificultad que mostraron en muchas ocasiones para expresarse correctamente en castellano.

Esta actitud de los amigos de Ibrahima coincide con el relato que realizó sobre ellos la inspectora de la Policía Nacional que se encargó del caso. Según explicó ante la jueza, la noche del crimen, el acusado realizó un total de 19 llamadas en 45 minutos a varios compatriotas, sin llegar a obtener ninguna respuesta. Los investigadores localizaron a los receptores de estas llamadas y los interrogaron, pero ya entonces las respuestas que ofrecieron a sus preguntas tampoco arrojaron luz sobre el caso, sino todo lo contrario.

Inspectora de Policía: "El acusado hizo 19 llamadas a varios senegaleses esa noche y todos las borraron. Tenían miedo a ser deportados"

"Ndiaye llamó a tres senegaleses que compartían techo y, según dijeron, no les sorprendió en absoluto que los llamara de forma insistente a esas horas. Ni tan siquiera comentaron nada entre ellos al día siguiente. Además, todos habían borrado las llamadas y su colaboración con la Policía fue casi nula". La inspectora considera que los amigos del acusado tenían miedo a verse implicados en un caso "tan turbio", ya que algunos se encontraban en situación irregular en España y no querían que los deportaran a su país. "Cuando se enteraron del arresto de su amigo quisieron desvincularse por completo de él", apuntó.

Uno de los jóvenes que supuestamente llamó esa noche a Ibrahima no fue capaz de explicar el motivo de su llamada. "No sé si llamé. A veces le respondía cuando me hacía una perdida. Si llamé saldrá por ahí porque eso se puede saber. No sé. Yo salí de fiesta con mis amigos y estaba mamado", dijo.

Este testigo, que según los investigadores le envió también mensajes y fotos a Tatiana en varias ocasiones, ayer lo negó en el juicio. "No sé si figura eso. Yo a Tatiana no le mandé nada. La conocía en persona pero no tenía su número de teléfono, pero ella el mío sí. No sé nada. La conocía de estar con Ibrahima, pero él nunca me la presentó como su novia".

A pesar del esfuerzo de las partes por ordenar las ideas de los senegaleses, todos los testimonios resultaron igual de caóticos.