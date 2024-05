Antía Yáñez: "Se nacese na era Netflix, non escribiría"

A escritora e profesora Antía Yáñez (Burela, 1991) non naceu, como ela di, na era de Netflix. Así o confesou a xoven autora este luns, no pregón de apertura da Semana do Libro de Lugo, que se celebrará na Praza Maior ata o próximo venres, Día das Letras Galegas. Unha nova edición deste evento —organizado pola Federación de Librarías de Galicia— que contará cunha ducia de expositores e preto de medio centenar de autores que presentarán as súas obras.

"Se nacese na era de Netflix ao mellor agora non sería escritora, porque a dieta de anhelos da infancia e xuventude non se compoñería, na súa maioría, de libros. Non estudaría en Hogwarts, nin viaxaría coa Expedición do Pacífico, nin investigaría O misterio dos fillos de Lúa. Tampouco coñecería a realidade dun neno labrego, a vida de Ramón Lamote ou os Trece anos de Branca, afirmou a pregoeira deste ano.

Entre o medio cento de autores que acudirán á Feira do Libro de Lugo, atópanse nomes como os de Ledicia Costas (mércores ás cinco e media, que presentará Pel de cordeiro), Francisco Narla (venres, ás doce, na caseta da libraría Pedreira, para asinar Onde ouvean os montes), Pablo Rañales (que participará nunha conversa con Irene Rega Jul, o xoves, ás seis e media), Abraham Pérez (o mércores, ás seis e media, para presentar Un paso en falso) ou Abril Camino (o mesmo día e á mesma hora, na caseta da libraría Agrasar onde asinará Nuestro último verano en la isla).

A toda esta actividade súmase un completo programa de propostas de ocio cultural para toda a familia como o espectáculo musical A Ramona pequena vai á Lúa, de Pakolas, o xoves ás cinco e media; o contacontos ilustrado O reino de Libeliño, con Estefanía Padullés; e as obras de teatro Moby Dick, de Pedras de Cartón, e A maleta, de ContAZ Lengua de Signos, o venres, ás cinco e media e seis e media da tarde, respectivamente.

Durante o acto de inauguración deste luns, tomou tamén a palabra Jacobo Rodríguez Agrasar, tesoureiro da Federación de Librarías de Galicia, quen lembrou á escritora homenaxeada o próximo Día das Letras Galegas, Luísa Villalta, da que dixo que "ela, como todos os que celebramos os libros nesta festa, temos claro que cada nova lectura é unha aventura".

Jacobo Rodríguez engadiu que cada libro contén "unha historia diferente que ten a máxica cualidade de modificarse, adaptarse e fluír, cambiando o seu efecto segundo quen a lea". E engadiu: "Non hai dúas historias iguais, do mesmo xeito que non hai dous lectores iguais,e por iso o lema deste ano é Atopa a túa historia, un eslogan que apunta á emoción da lectura ese momento no que atopamos o libro que nos cambia a vida para sempre".

O tesoureiro dos libreiros galegos rematou desexando que os lectores lugueses atopen "nestas casetas esa historia que vos cambie" ou, polo menos, "unha historia que vos emocione".

Cinco autores lugueses

Este martes cinco autores lugueses serán protagonistas desta nova edición da Feira do Libro. Trátase de Hixinio Flores (Castro de Rei), Orlando Viveiro (Outeiro de Rei), María Reimóndez (Lugo), Andrea Micc (Pantón) e Jordi Cicely (Lugo).

Carpa de actividades

17.30 horas.- Hixinio Flores e Orlando Viveiro presentan Formas tradicionais da cerámica popular de Bonxe, editado pola Deputación de Lugo.

18.30 horas.- O coruñés Xabier López dá a coñecer Contrabiografía.

19.30 horas.- María Reimóndez presenta A casa do amo coa artista multifacética Luz Darriba.

Casetas das librarías

18.30.- Andrea Micc (Andrea López) asina exemplares do seu libro Crónicas de Vanusum: el reino de los reinos, na caseta da libraría Agrasar. Trátase dunha saga de maxia, aventura e acción.

19.00.- Jordi Cicely, produtor de Cool Films Galicia, tamén asinará exemplares do seu libro Mariela envenena mis sueños, na caseta da libraría Biblos.