Myriam Garabito: "Galicia ha demostrado siempre una grandísima solidaridad"

Madrileña de nacimiento, lleva 28 años viviendo en Lugo, de ellos 22 vinculada a Unicef, desde que la incorporó a su directiva como vocal el oftalmólogo lucense Manuel Sández. Ahora dejará a un lado los cargos de responsabilidad y continuará como voluntaria.

Cuando hablamos de Unicef creemos que esta agencia de la Onu solo interviene en países subdesarrollados, pero también lo hace en los mal llamados del primer mundo.

En España nuestros niños y niñas tienen garantizado un bienestar, pero eso no quita que tengamos un montón de problemas que tenemos que prevenir. Los niveles de pobreza infantil en Galicia son de uno de cada cuatro niños. La media española, uno de cada tres.

¿Cuáles son los criterios para hablar de pobreza infantil?

Hablamos de niños y niñas que no tienen una nutrición adecuada porque no pueden comer carne o pescado; o que sus padres no tienen dinero para llevarles de vacaciones o para apuntarles en actividades extraescolares; o que no tienen calefacción... Hablamos también del ámbito de la educación, con todos los problemas que puede acarrear que no haya una equidad y los de salud mental, por el ciberacoso, el ciberbullying, el impacto de las nuevas tecnologías… Son problemas de los niños y las niñas que viven en Galicia de los que nos ocupamos.

¿Y cómo intervienen?

A través de la incidencia política. Durante estos diez años hemos conseguido firmar un pacto a nivel parlamentario con todos los partidos con el que intentamos que la infancia sea protagonista y participe en la agenda política y que las políticas públicas para la infancia sean a largo plazo y no sufran cambios cada vez que haya un cambio de gobierno. Hemos conseguido aumentar la participación en las instituciones, a través de la creación del Consello Autonómico de Infancia e Adolescencia, que son 30 niños de 10 a 17 años que representan y defienden a los demás niños de Galicia y que les plantean a los políticos cuáles son los problemas que les preocupan. Hemos conseguido implantar en los centros educativos nuestro programa de Educación en Derechos; hacemos informes para describir cómo está la infancia en cuanto a salud, educación…; impulsamos la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, que se aplica desde el curso pasado con un presupuesto de 40 millones de euros.

¿Ahora será el momento más propicio porque hay elecciones?

Todos los partidos han asumido nuestras propuestas para sus programas electorales, que son seis compromisos con la infancia: luchar contra la pobreza; fortalecer la cooperación al desarrollo; cuidar la salud mental; garantizar los derechos de la infancia en el ámbito digital; protegerla e invertir en infancia.

¿La sociedad se da cuenta de que tiene el problema al lado de casa?

No, porque somos incapaces de transformar la realidad. Parece que estamos llegando, pero no. Además, la vida en la ciudad es distinta que en el rural y hay circunstancias que hacen que no sepamos cómo están viviendo los niños en sus casas. Pero estos son datos reales a partir de los ingresos que tienen los padres, los gastos escolares, de manutención… Estoy dejando el mandato en una época muy convulsa, tanto en España como en el mundo. Nosotros hablamos de policrisis, porque tenemos crisis económicas provocadas por el covid, sanitarias, bélicas, energéticas... El cambio climático, el impacto de la tecnología, el aumento de la violencia… también hacen que sea necesario defender a los niños y las niñas.

¿Cómo afronta Unicef guerras como la de Ucrania o la de Gaza?

Esto tiene que acabar y mientras que no acabe nos tienen que dejar que ayudemos a los niños y a los adolescentes, a las familias, a los civiles, que no tienen la culpa de nada de lo que les sucede alrededor. Estamos ocupados en garantizar la protección y la salud de los niños y las niñas allí mismo, trabajando en los hospitales, en los puntos azules, protegiéndoles, ayudándoles económicamente y con la burocracia que requieran para poder salir o entrar.

Precisan donaciones, ¿la sociedad es solidaria?

En mi larga experiencia la sociedad gallega siempre ha demostrado una grandísima solidaridad. Siempre que hay una emergencia todas las instituciones intentan colaborar. Y los ciudadanos los primeros. Con la Xunta tenemos un convenio de emergencias.

¿La sociedad es más empática con Unicef por lo que representa?

Sí. Nuestra marca es nuestra garantía porque con Unicef se sabe a dónde llegan y cómo se utilizan las donaciones. Yo he tenido la suerte durante estos diez años de poder ir a conocer sobre el terreno cómo trabaja, He estado en Bolivia, en Cuba y en otros países. Es verdad que nos encantaría cerrar Unicef porque eso significaría que no hace falta que estemos defendiendo los derechos de los niños y de las niñas y que todos estarían en cualquier lugar protegidos y desarrollándose normalmente. Pero la realidad no es esta. Nuestro trabajo es con el consenso del país para implantar programas a largo plazo para que los niños y las niñas puedan sobrevivir, educarse, estar protegidos y fuera de la violencia. Y esto lo hacemos con una gran planificación, una gran inversión y un gran número de trabajadores y trabajadoras que están allí, como estamos ahora en Gaza o en Israel. Cuando pasa cualquier cosa, la ventaja que tenemos es que nosotros ya estamos allí, ya conocemos a la comunidad, a la población, sabemos dónde están los proveedores y además tenemos la ventaja de que al ser una agencia de Naciones Unidas antes o después nos dejan actuar.

Si echa una mirada atrás, ¿con qué sensaciones se va tras estas dos décadas en las que ha ocupado diferentes cargos directivos en Unicef?

Ha sido un auténtico privilegio. Me ha permitido vivir momentos inolvidables que han marcado tanto mi vida personal como laboral. La misión de Unicef se ha convertido en mi vocación: defender los derechos de la infancia en todo momento y en todo lugar, garantizando su supervivencia y desarrollo, atendiendo a su salud, asegurando su acceso a la educación... ha sido y seguirá siendo mi forma de vida. ¿Qué misión puede ser más importante que esta? He tenido muchísima suerte de ver cómo con nuestro trabajo diario desde Unicef mejoramos la vida de millones de niños y adolescentes, les salvamos de morir hambre, les protegemos e impulsamos todo lo que ellos necesitan allí donde estén, en cualquier lugar del mundo.

¿Deja por tanto la presidencia orgullosa de la labor que ha desempeñado?

Me voy con la cabeza muy alta de todo lo que hemos conseguido durante estos años en el comité en Galicia. Quiero destacar que para nosotros ha sido muy importante la ayuda de los medios de comunicación. También quiero agradecer al equipo operativo, Irene, Marta, Mariló y Coro; a mi junta autonómica, Gloria, Mar, Mely, Gelis, Julio, Ana, Carol, Santiago y Diego, y a voluntarios de Lugo, como Chus, Malena, Mar, Verónica...

¿Y se marcha con alguna espina clavada?

Tenemos dos programas importantes, el de Educación en Derechos y el de Ciudades Amigas de la Infancia. En este último tenemos dos ayuntamientos adscritos en la provincia, Burela y Viveiro. El de Lugo lleva veinte años diciendo que lo va a hacer, pero no lo ha hecho, así que me voy con la pena de que Lugo no sea una Ciudad Amiga de la Infancia.

¿Qué supone serlo?

Ser una Ciudad Amiga de la Infancia implica que el Ayuntamiento tiene un plan integral de infancia, como por ejemplo tiene un plan de urbanismo, y un consejo de participación infantil, niños que representan a todos los niños lucenses que le plantean al gobierno municipal los problemas que les preocupan.