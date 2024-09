Mutaro Jassi, de Guinea Bissau a Lugo: puertas grandes como porterías

Procedencia:Guinea Bissau

Profesión:Obrero de la construcción

Tiempo en Lugo:12 años

Las puertas de Europa eran porterías de fútbol para Mutaro Jassi. En Senegal era un delantero notable. Percibía Europa como un campo de hierba delimitado por líneas de cal blanca. Mutaro, que estaba cumpliendo los 16 a lo largo de ese año, aceptó con ilusión emigrar a Lisboa porque sabía de las luces que iluminan las ligas europeas.

Fuera del deporte, sabía que Portugal y Francia eran lugares en los que trabajaba su padre, que había llegado en los años 80. "En las fotos que nos mandaba aparecía con un gorro blanco muy alto". El padre era cocinero. "Volvía a Senegal cada mucho tiempo, a veces cada dos años. Cuando él llegaba a casa sentía euforia, me hacía mucha ilusión".

Cruzar fronteras era un hábito en la familia de Mutaro. Su madre es senegalesa. Son seis hermanos, unos nacieron en el lado superior de la línea, otros en el inferior. Mutaro es de 1995 y su partida de nacimiento es de Guinea Bissau, de donde eran por la banda paterna. Vivieron durante cinco años, hasta que el golpe de Estado que había dado un general contra el presidente electo les complicó su vida civil en el país y se atravesaron la aduana del norte, hacia el más estable Senegal.

La nueva vivienda estaba en la ciudad de Kolda, de unos 50.000 habitantes, situada en una carretera que comunica el sur del país. La temperatura media es de 27 grados, y las lluvias son constantes y caudalosas en primavera y verano. Miles de turistas armados con rifles de miras telescópicas aterrizan cada año en el aeropuerto local para disparar contra la abundante caza.

Mutaro estudiaba y jugaba al fútbol, que era su plan. Vivieron de alquiler hasta que su padre envió dinero desde Europa para comprar una casa en otro barrio. Ese fue el mayor cambio que tuvo que afrontar hasta los 16 años. Hacerse con nuevas calles, hacer nuevos amigos. Había jugado contra algunos en las ligas que enfrentaban unos barrios contra otros.

"Cuando llegué a Portugal era un adolescente. Me di cuenta de que no podía jugar en un equipo porque no tenía papeles. Quería volver a casa, pero mi padre me mandó esperar a la documentación y me dijo que después hiciese lo que quisiese". Ahora tiene la nacionalidad portuguesa. Durante décadas Lisboa había sido la metrópolis de un imperio que incluía Guinea Bissau. Cuando era pequeño hablaba crioulo, un dialecto del portugués que había sido lengua oficial durante décadas. "Se me olvidó cuando fuimos a vivir a Senegal. Vivimos en Lisboa y en Oporto. Todo era distinto: la gente, el idioma, la comida, el frío...". La experiencia lusa solamente duró tres meses. Fue una pausa burocrática de camino a Lugo, donde ya se había establecido su padre.

"Cuando llegué a Lugo quise hablar en gallego, pero me daba vergüenza, por lo que aprendí castellano". Tres de los ocho miembros de la familia se establecieron en Lugo. Eran el padre, Mutaro y su hermano Abdulai, el otro varón. "Lugo me pareció muy tranquilo. Me gustó todo menos el frío y la lluvia". Era febrero. "Me gustaba la lluvia en Senegal, pero no sabía que la de Lugo era fría".

La soledad al llegar a Lugo

"Al llegar a Lugo mi hermano y yo nos sentíamos muy solos porque no hablábamos castellano ni conocíamos a nadie". No tardó en renunciar al fútbol profesional, pero descubrió su poder social. "Vivíamos en Fingoi. Me bajaba a la Praza Roxa con mi hermano e hicimos amigos que aún siguen siéndolo". Lo matricularon en 4º de Eso en el Lucus Augusti, pero cumplí 18 años y me pasaron a adultos. "Me costaba comprender lo que decían los profesores". Fueron los estudios que acabó porque Bachillerato le duró hasta primero.

Empezó a trabajar en construcción hace cinco años. La familia se fue reuniendo en una casa que compraron en A Cheda. El puesto de Mutaro está en O Ceao. No sabe cocinar. "Mi madre me hace la comida para que me la lleve al trabajo o como con mis padres". Pero no es habitual que esté en Lugo. "La empresa me manda a ciudades diferentes, me tratan muy bien", asegura.

Está satisfecho con su vida, pero tiene claro que vino a Europa a construirse una, que quiere volver a Senegal; posiblemente a su ciudad, Kolda. "Quiero ayudar a mi familia y ahorrar para poder comprarme una casa. No sé cuando conseguiré hacerlo. Quiero vivir en un lugar en el que no haga frío. Cuando logre vivir en Senegal otra vez volveré a Lugo para pasar las vacaciones y poder ver a mis amigos de aquí". Habla de sus sueños con una sonrisa tan grande como una portería.