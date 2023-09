Musulmanes y judíos pueden enterrar sin ataúd pero no hay cementerios en Galicia

En un mes, la población musulmana y judía de Galicia podrá enterrar a sus muertos directamente bajo tierra, sin féretro, tal y como rezan sus religiones. El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes el nuevo Decreto de Sanidad Mortuoria que, entre otras cosas, permitirá este tipo de enterramientos hasta el momento totalmente prohibidos dentro de la comunidad gallega.

La noticia fue recibida con satisfacción pero también con sorpresa hasta el punto de que Driss Kharroubi, eximán de una de las mezquitas de Lugo, todavía no se lo creía y aseguraba que quería leer el contenido de la nueva ley para asegurarse bien de que este tipo de enterramientos ya eran factibles en Galicia. "Eso es un gran avance para nosotros pero la cuestión no es solo esa. Lo más importante es saber dónde podremos enterrar a nuestros muertos porque, hasta ahora, no hay ningún cementerio musulmán en la comunidad gallega y en los cristianos no podemos enterrar", explica.

Hasta ahora, la comunidad musulmana lucense —integrada por unas 2.000 personas, según el último censo electoral— solía trasladar los cuerpos de sus fallecidos a sus países de origen cada vez que se producía un deceso. El servicio es caro. "Ronda los 5.000 euros", afirma Driss Kharroubi.

Driss Kharroubi, eximán de Lugo: "Es un gran avance pero la cuestión es saber dónde podremos enterrar a nuestro muertos aquí"

Sin embargo, esa es su voluntad aunque el proceso suela llevar varios días pues incluye los ritos propios de su religión sobre la preparación del cadáver antes del enterramiento y los tiempos del viaje. "En España, hay cementerios musulmanes en Madrid, en Murcia... pero la gente no suele llevar a sus fallecidos ahí. Prefieren que retornen a su tierra de origen y, más o menos, por ahí sale de caro. Lo que suelen hacer muchas personas de nuestra comunidad es contratar un seguro de defunción que pague los gastos de repatriación de los cadáveres", cuenta Driss Kharroubi.

Preparar un cadáver para trasladarlo a su tierra de origen lleva consigo una serie de prolegómenos. Lo primero, el lavado del cuerpo. "Se lleva a cabo con agua y especias. Esto es obligatorio. Se les hace a todos salvo que hayan muerto quemados o ahogados. En nuestra religión, este paso es muy importante. Es una manera de lavar al fallecido de todos los pecados que cometió en vida y para que vaya a la otra vida sin pecados", comenta Driss Kharroubi.

Cristina López, edil del cementerio en Lugo: "Adaptaremos as instalacións do camposanto ás necesidades e aos rituais doutras confesións"

El segundo paso es la envoltura del cadáver en tres telas. Después de esto, se mete en una caja para efectuar el traslado en avión y se hace un rezo. A partir de ahí, se entrega en el tanatorio y este establecimiento se encarga del resto de los trámites de repatriación.

A falta todavía de un cementerio musulmán en Galicia, algunas necrópolis municipales y aconfesionales podrían disponer de un espacio para enterramientos de personas de otras confesiones religiosas con ritos diferentes a los del cristianismo.

Eso es lo que se pretende hacer en Lugo. Cristina López, concejala de Participación e Servizos para a Veciñanza y responsable de la gestión del cementerio San Froilán, adelanta que la intención del Concello, una vez que entre en vigor el nuevo decreto, el 19 de octubre, será "tomar en conta a normativa e adaptar as instalacións ás necesidades e aos rituais doutras confesións relixiosas xa que o de Lugo é un cemiterio aconfesional", afirma la edil, quien propone también que la comunidad musulmana —mucho más numerosa que la judía en esta ciudad— disponga de un espacio propio para sus enterramientos aunque sea dentro del cementerio San Froilán.

En este punto, precisamente, hace hincapié la comunidad musulmana en Lugo, la tercera provincia de España en la que más creció la población de esta confesión en la última década —hasta un 33 por ciento—, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Ucide. "Solo aceptaríamos enterrar a nuestros muertos en un cementerio municipal si tenemos nuestra parcela propia, independiente, como ocurre en León, por ejemplo", propone Nordin Dhamone, presidente de la asociación de integración de marroquíes y musulmanes en Lugo Ameis.

Nordin Dhamone recuerda que la comunidad musulmana gallega lleva siete años luchando por tener un cementerio propio, aspiración que todavía no dan por concluida con el nuevo decreto. "A ver si nos juntamos todas las asociaciones musulmanas de Galicia y, entre todas, compramos un terreno para hacer un cementerio. Eso sería lo ideal porque aquí no hay nada. Hubo, hace muchos años, uno en A Coruña pero solo para los soldados marroquíes que participaron en la Guerra Civil y hace tiempo que está cerrado", dice.

Solo 27 provincias con cementerios musulmanes

Solo hay cementerios musulmanes en 27 de las 50 provincias españolas, lo que supone poco más de la mitad. Además, en total hay 42 necrópolis para personas de esta confesión, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Ucide.

Comunidades

Junto con Galicia, hay otras tres comunidades que no disponen de un cementerio musulmán. Se trata de Cantabria, Castilla-La Mancha y también Extremadura.