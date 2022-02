El músico David Taboada será el pregonero de las fiestas del Entroido en Lugo

La concejala de cultura del Ayuntamiento de Lugo, Maite Ferreiro, dio a conocer que el pregonero del Entroido será el músico lucense David Taboada. La edil anunció que este acto se celebrará "por primeira vez fóra do salón de plenos do Concello, facilitando a participación da veciñanza no inicio das festas".

Maite Ferreiro explicó que la Praza Maior será el escenario en el que se dará inicio a esta edición del Entroido, que debido a la mejora de la situación sanitaria "recuperará a actividade presencial despois de que o ano pasado as actividades fosen telemáticas para garantir a seguridade da veciñanza".