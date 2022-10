"La música me permitió soñar con Latinoamérica antes de conocerla"

Amparanoia, liderada por Amparo Sánchez, es una banda mítica que sorprendió a finales de los 90 con discos como El poder de Machín (1997), una mezcla de estilos diferentes que supuso toda una revolución musical en España y que convirtió al grupo en una referencia internacional de la música mestiza. Ahora, con motivo del San Froilán, aterrizan en Lugo. Actuarán este domingo 9 de octubre (22.00h.) en la Praza Horta do Seminario.

Amparanoia ha recibido el premio al Mejor Grupo Europeo en los BBC Music Awards, el galardón al Mejor Artista Internacional en los Cuba Disco, el premio Meridiana en reconocimiento a la defensa de la igualdad de género y el premio a la Mejor Banda Sonora que concede la Federación de Mujeres Progresistas.

Es fiel defensora de que hay que ver oportunidades en las dificultades. ¿Por qué es este uno de los mantras de su vida?

Porque todas las experiencias que conforman la vida nos enseñan algo, y esas enseñanzas hacen que las experiencias traumáticas nos sirvan para superar otros momentos difíciles y para que luego ayudemos a otras personas en situaciones similares. Me gusta ver el vaso medio lleno.

No lo tuvo fácil. Fue madre con 16 años y durante una década sufrió malos tratos por parte de su pareja. ¿De ahí nace su profundo compromiso con el feminismo?

Mi historia, como la de muchas mujeres –porque, por desgracia, es algo que muchas sufrimos de alguna u otra manera– me hizo darme cuenta de que, por el mero hecho de ser mujeres, estábamos expuestas a esa violencia, a ganar menos dinero en el trabajo y a toda esa serie de cosas propias de una sociedad donde no hay igualdad. Entonces entendí que lo que había que hacer es luchar por ella. Creo que es fundamental tener esta conciencia feminista para que podamos unirnos todas y todos y trabajar en favor de este movimiento.

¿Qué le diría a una chica que ahora mismo estuviera pasando por una situación similar a la que usted atravesó?

Lo primero que la acepte, que ya es algo muy complicado. Tiene que reconocer que no va cambiar, que la situación es la que es y que ella no quiere eso para sí misma. Y ahí empieza un ejercicio muy bonito que es el de quererse una a sí misma. A partir de ese momento, seguro que comienzan a pasar cositas. Lo siguiente, por supuesto, es buscar los pasos que tiene que dar para alejarse de esa relación y para quererse mucho.

En una de sus canciones dice: "No me des tu amor, solo quiero cumbia". ¿En su vida también se queda antes con la música que con el amor?

Sí, en mi vida me quedo con las cosas que, como la música, me dan alegría. Lo que no quiero en mi vida es ese amor de patrones románticos, ese amor que nos han dicho que todo lo puede y por el que hay que sufrir; a eso me niego rotundamente.

La semilla de Amparanoia fue el Tío Vinagre, un bar de Madrid donde trabajó a finales de los 90. ¿Qué recuerda de aquella época?

Antes de entrar al Tío Vinagre, yo trabajaba cantando en clubs por la noche y hubo un momento en el que me di cuenta de que, si no paraba de actuar en estos lugares, mi vida iba a seguir siempre en el mismo loop, repitiéndose siempre lo mismo. Entonces, decidí retirarme de la noche y buscar un trabajo de día con el fin de poder preparar el lanzamiento de un disco con mis primeros temas. El trabajo lo encontré en el Tío Vinagre y el disco fue El poder de Machín. Si no hubiera dado ese paso, tal vez nunca hubiera salido de los clubs.

No es cualquier cosa que le atribuyan ser "pionera del mestizaje en España". ¿Con qué argumentos puede defender ese título?

Ese título que, como dices, me lo pusieron, no me lo puse yo, creo que viene de El poder de Machín, un disco que mezclaba la salsa, con el reggae, con el bolero..., y eso era algo que no había pasado todavía en España, aunque sí que se estaban ya gestando proyectos parecidos.

¿Y de dónde le viene a usted su interés por la música y la cultura de América Latina?

Para mí siempre ha sido una tierra hermana, porque, en los momentos duros de España, parte de mi familia emigró a Cuba, a México... Además, siempre me ha encantado su literatura, su pintura, su cine... Siempre he sentido un vínculo emocional con Latinoamérica. Lo más bonito es que cuando yo empecé a escribir, por ejemplo, rancheras, todavía no había estado en México, pero soñaba con él a través de la música. Primero fue un vínculo invisible y, después, descubrí con certeza que era una tierra hermana. La música me permitió amar Latinoamérica y soñar con ella antes de conocerla.

Hipnosis colectiva (Mamita Records, 2021) es casi un manual de psicología para conectarnos con el presente. ¿Cada vez vivimos menos aunque vivamos más?

Afortunadamente creo que muchos estamos empezando a ser conscientes de nuestra desconexión con el presente, otros no. Por eso hago un llamamiento a despertar de esa hipnosis colectiva a través de canciones muy honestas que hablan también de lo que yo quiero para mí: disfrutar del aquí y del ahora, mirar el pasado como un periodo de aprendizaje, no pensar tanto en el futuro... Y ojalá sirva para ayudar a quienes lo escuchen.

En ese último disco incluyó también la canción Galiza tropical, con letra y música suya. ¿Ha encontrado mucha inspiración en esta tierra?

Claro que sí. Galiza tropical es un intento de devolver a Galicia, en forma de canción, todo el amor, la música, la cultura y los amigos que nos ha dado.