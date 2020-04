La música en directo sufre los devastadores efectos del coronavirus

Si hay un sector golpeado especialmente por la incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus y todas las restricciones sociales que ha provocado es el de la industria del entretenimiento en directo, y en este caso concreto, el de los espectáculos musicales. Son muchos los grupos, las orquestas y las bandas que han visto paralizada su actividad de manera abrupta. Todos ellos coinciden en un mismo sentimiento, el de no saber qué les deparará el futuro, cuándo podrán reencontrarse con su audiencia, ni, por supuesto, cuándo podrán, siquiera, juntarse los miembros de un grupo para retomar los ensayos que hasta hace poco más de un mes eran habituales. La anunciada desescalada del estado de alarma permitirá retomar muy poco a poco cierta cotidianidad, pero los eventos de música en directo, aunque no reúnan más de 50 personas, serán de los últimos en reincorporarse a la ansiada normalidad.

Conciertos cancelados

El primero de los problemas a los que se enfrentan tanto músicos individuales como formaciones es la cancelación de conciertos antes, durante y después del verano. Se trata de una vía de ingresos fundamental para un alto porcentaje de bandas lucenses, que aprovechan la temporada de fiestas veraniegas para hacer su particular ‘agosto’. Esta circunstancia la explica con detalle Javier Gómez Vila (en la imagen), del grupo La Penúltima que rinde tributo a Sabina. "Lo vemos muy negro, pero no solo nosotros, también las orquestas. ¿Qué será ahora de las verbenas, las fiestas, los pubs, las salas de conciertos? Ojalá me equivoque, pero creo que hasta noviembre no van a permitir que se junte una cantidad de gente considerable", opina.

En el caso de La Penúltima, han cancelado varios conciertos, entre ellos uno programado en el Círculo de las Artes el pasado mes de marzo. "Nos dio mucha rabia porque lo estábamos preparando con mucho mimo", señala. Como solución, propone adaptarse a las circunstancias y "grabar pequeños vídeos en casa. Ahora vamos a hacer una versión de Quien me ha robado el mes de abril que pronto verá la luz". Cuando puedan retomar la actividad de conciertos, plantea una versión "acústica" para adaptarse a la situación. "Podemos ir tres en lugar de siete. Igual así sí podemos tocar en pequeños pubs delante de 30 ó 40 personas".

Sin posibilidad de ensayar

A la cancelación masiva de conciertos y espectáculos musicales hay que añadir uno de los aspectos fundamentales para que todo músico desempeñe bien su labor: los ensayos. Como explica Fernando Gómez Jácome (en la imagen), director de coros como Solo Voces, se trata de una situación sobre la que ha reflexionado en los últimos días, porque no solo existe la incertidumbre de saber cuándo podrán volver a actuar delante de bastante público, si no que grupos de 30 personas como el que él dirige también sufren el problema añadido de que necesitarán por lo menos uno o dos meses de ensayos antes de retomar su actividad una vez finalice la pandemia. "Se fora un flautista podería ensaiar na casa, pero nosotros somos un colectivo de 30. Cando nos poderemos xuntar? Non teño nin idea. Cando chegue o momento de que poidamos facer concertos temos que pasar mínimo un mes de ensaios para poder facer un", lamenta.

Al igual que Javier, Fernando Gómez Jácome ya piensa en alternativas, como nuevas rutinas de ensayo "con grupos de cinco ou seis persoas, pero tampoco é solución. As filarmónicas, por exemplo, poderán constituirse en grupos de cámara para facer concertos reducidos, pero nós non temos esa posibilidade", apunta. En su caso también han suspendido varios conciertos programados y no tiene nada claro cuándo podrán retomar la actividad. "Falan do verán, pero non o vexo nada claro. Se por exemplo permiten concertos apartir do 15 de xullo, necesitamos un mes de ensaios para poder ofrecelos. É unha situación moi complicada", reconoce.

La movilidad, otra de las preocupaciones

Para el pianista y compositor gallego Abe Rábade (en la imagen), uno de los principales problemas cuando finalice el estado de alarma y puedan recuperar la normalidad serán los desplazamientos, tanto de los músicos como de los seguidores, y las estadías en los hoteles. "A xente do sector turístico da por perdido o ano e nós dependemos deles. Xa non é que poidamos ou non tocar nun escenario, é que non sabemos se poderemos chegar a un escenario", apunta.

El pianista, que canceló un concierto en solitario en Nueva York, tiene claro que esta situación supone «un cambio de paradigma» que obliga a los músicos a pensar nuevos formatos. «Vannos caer bágoas a próxima vez que subamos a un escenario», concluye.

El sector pide una renta básica

A finales del pasado mes de marzo, la Federación de la Música de España pidió la creación de un fondo de compensación económica para otorgar una «renta básica temporal» a músicos y profesionales por cuenta propia de la industria «que se enfrenten a necesidades ante la paralización de su actividad».

Ministerio de Cultura

La petición, enviada al Ministerio de Cultura, se redactó tras conocerse que pymes y autónomos del sector cultural podrán acogerse a la línea de avales del Gobierno. En el documento, además, la asociación pide a Cultura que también se tenga en cuenta a los trabajadores por cuenta ajena y profesionales cuya actividad se realiza por contratos de obra y servicios que no se van a llevar a cabo.

‘Reventa ética’

Una de las medidas propuestas es la de regular la denominada ‘reventa ética’, permitiendo la transmisión sin ánimo de lucro directamente entre el público que no pueda asistir a un evento aplazado. La asociación estima que esta medida reduciría «la incidencia de devoluciones de entradas».