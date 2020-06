Muralleando sen Parar cita este viernes a los lucenses con la música en la Ronda

El programa de conciertos en la muralla, ideado por el área de cultura del Concello de Lugo para crear ambiente durante las horas de paseo por el tramo peatonalizado, arranca este viernes, de 20.30 a 22.00 horas.

La iniciativa Muralleando sen Parar se prolongará durante los fines de semana y busca generar un hilo musical alrededor de la Ronda da Muralla gracias a 36 formaciones musicales lucenses de todos los estilos.

Los grupos musicales estarán dispuestos en diversos puntos de los jardines de la propia Ronda, de manera que una vuelta al monumento se convertirá en un viaje musical, según la pretensión del Concello. Dado que no puede haber concentraciones, la idea es que los ciudadanos no se paren en los conciertos, sino que vayan circulando de un escenario a otro.

La propuesta arranca este viernes con los grupos Patuk Band, Man de Santo y Pingarela. El sábado será el turno de Cavianca, Lacón con Grelos Blues Band y The Old Project. El domingo actuarán Funkombo, Muddy Doll y el grupo Ship of Fools.