La muralla resistió entera diecinueve siglos por el microclima que generaba

La muralla sobrevivió entera hasta finales del siglo XIX por dos razones: porque representaba el lustre de una ciudad antigua y, sobre todo, porque la altura de sus torres abrigaba el centro y generaba un microclima en el casco histórico frente al páramo que había detrás de la fortaleza, situada en el alto de un monte.

Este fue uno de los puntos que tocó este martes el historiador Adolfo de Abel Vilela, durante su intervención en una charla que tuvo lugar en O Vello Cárcere, dentro de los actos conmemorativos de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que se cerraron este martes.

"Ata o século XIX, sempre se defendeu a muralla. Nos séculos XVII e XVIII, empezouse a pensar en facer reparacións no monumento porque a muralla representaba o lustre dunha cidade antiga e tamén porque o monumento facía de cortaventos e se desaparecía non habería quen vivise en Lugo. Ata 1835 fóra da muralla non había edificacións e a muralla conservaba as súas torres. Isto facía que se xerase un microclima dentro de murallas", explicó Adolfo de Abel Vilela.

El historiador también recordó que, coincidiendo con la invasión de la ciudad por los franceses, en mayo de 1809, un jefe militar del Ejército español, que pretendía tomar Lugo, decidió no disparar con los cañones porque se pondría en peligro "unha reliquia da historia", indicó Abel Vilela.

También habló de la primera vez que el Concello se dirigió a la Junta de Urbanización y Obra, en 1895, para convertir la muralla en monumento nacional, título que logró en 1921. En ese año, precisamente, el alcalde Ángel López Pérez derribó dos cubos en la Porta da Estación para ampliar el paso y dinamitó una parte de la muralla para abrir la Porta do Hospital.

UNESCO. El acto incluyó también una mesa redonda sobre la implicación de las instituciones en el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, en la que intervinieron los exconcejales Branca Rodríguez Pazos y Cándido Sánchez Castiñeiras, quienes recordaron que el trámite con la Unesco fue gestado por Coalición Galega a través de una moción al pleno municipal presentada por Sánchez Castiñeiras en 1988.

"Antes da declaración da Unesco, no ano 2000, houbo un traballo previo de máis de dez anos que fixo o BNG desde a oposición, esixíndolle á Xunta que presentase un dossier á Unesco, que tardou en facer", indicó la exedil del BNG Branca Rodríguez Pazos.

Por su parte, Cándido Sánchez Castiñeiras recordó una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Galicia "pidiendo la transferencia del monumento del Estado a la Xunta".