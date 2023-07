La muralla y el puente romano se intuyen en una obra del Louvre ambientada en Lugo

El museo más famoso del mundo, el Louvre, guarda en sus fondos unas 480.000 obras, de las cuales únicamente 35.000 están expuestas al público. La ciudad de Lugo tiene el honor de estar en una de ellas, gracias al pincel del barón Gros, retratista de la nobleza francesa en los siglos XVIII y XIX y autor de propaganda bélica.

El cuadro, un retrato al óleo del general francés François Fournier, muestra al fondo una ciudad en disputa durante la guerra de Independencia. Un lugar en llamas y sitiado por un batallón del ejército francés. Y no solo eso, sino que en él se podrían apreciar referencias reales de su topografía.

Esto es lo que asegura Francisco Prado, historiador del arte, doctor por Harvard e investigador distinguido de la USC y del Cispac, que durante su estancia como profesor invitado en la parisina École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ehess) analizó la obra: "Sorprendeume cando me decatei que podería plasmar aspectos da topografía da cidade. Gros é un pintor moi prestixioso e paga a pena dar a coñecer que Lugo se inclúa nunha das súas obras".

En la parte izquierda se intuye un escalonamiento de muros y tejados que podrían ser de la muralla. WIKIMEDIA-COMMONS

"Pregunteime ata que punto podería haber unha representación recoñecible do lugar. Non é unha cousa incrible, pero pódense intuír elementos como a muralla e a ponte romana", explica.

"A aparición dunha urbe galega nun cadro desta categoría é moi importante. Non só pola súa calidade estética, senón polo acontecemento histórico e a relevancia do seu autor. O Louvre ten uns fondos inmensos, sobre todo do século XIX, e esta obra está exposta na mesma sala ca outros grandes cadros da época", asegura Prado Vilar.

¿Por qué Lugo?

La pintura está hecha para promocionar a François Fournier. Según el investigador, se pone de manifiesto que Lugo fue fundamental para transmitir lo que era este personaje "tan fascinante". "Un 'mini Napoleón', elegante, narcisista e coñecido pola súa intelixencia militar, que tivo varios enfrontamentos cos altos mandos", señala.

En primer plano, una hoja a los pies del general contiene una inscripción muy difusa: "Abandona el lugar donde te pasarán la espada". La pintura muestra a Fournier-Sarlovèze en Lugo despidiendo con un sable a un parlamentario enviado por el ministro de guerra que le conminó a rendirse, mientras era atacado por los habitantes insurrectos entre el 18 y el 23 de mayo de 1809.

A pesar de ello, Fournier, conocido por los españoles como 'el diablo', logró defender la ciudad en una clara desventaja, con 1.500 húsares frente a unos 14.000 'insurgentes gallegos', salvando al mariscal Soult, que tomara Lugo en enero de ese año.

En un plano alejado, en el margen derecho, se observa un arco que se correspondería con el puente romano, WIKIMEDIA-COMMONS

"Non obedeceu ás recomendacións do exército francés nese momento, que lle dicían que abandonase o intento de permanecer na cidade porque estaba perdida pola axuda dos ingleses aos galegos", explica Prado. "El négase e acaba defendendo a posición, por iso Lugo foi o lugar elixido para o retrato que ilustra a súa biografía, a súa maior gloria", afirma.

Además de esto, cabe recordar que el primer imperio francés fue una reconstrucción de la parafernalia y el heroísmo del imperio romano, razón por la que se coronó emperador Napoleón con la recuperación de la estética imperial en Notre Dame. "Lugo encaixaba moi ben en todo iso e sería un lugar moi chamativo polos vestixios romanos, coa muralla coma un fortín que englobaba todos aqueles aspectos topográficos que enlazaban na mesma xenealoxía militar e imperial que se podía atribuír a alguén como Fournier".

"A cidade de Lugo encaixaba moi ben na evocación militar que fixo o exército de Napoleón no Imperio Romano"

¿Estuvo Gros aquí?

Probablemente, no. El barón Gros utilizó diseños hechos por los ingenieros y dibujantes del ejército que estaban en ese momento de la invasión bajo las órdenes del general en Lugo. "Unha práctica habitual entre os pintores da época, xa que a representación verosímil do escenario bélico que se conmemoraba era esencial, e gran parte do atractivo da obra, do que se valoraba nos salóns", expone el historiador Prado Vilar.

Así, el régimen napoleónico fue muy prolífico en la creación artística. "Tiñan un interese militar en ter cartografías exactas dos lugares de combate. Por outra parte, a súa arte é interesante polo imperialismo cultural, que emerxeu especialmente durante as campañas en Oriente, cando se recompilaron os grandes volumes de antigüidades exipcias". Una cuestión, la del expolio de arte, por la que también son muy conocidos Bonaparte y sus súbditos.