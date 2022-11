Una muralla políglota

El Concello promueve una campaña pionera para promocionar el monumento más emblemático de Lugo, su muralla romana, a través de la visión que tienen de ella de siete personas de fuera que trabajan o viven en la capital lucense.

La campaña, incluida en el 22º aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad, fue presentada este miércoles por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y la edil de Cultura, Maite Ferreiro, junto al guía turístico Guido Álvarez, que coordina el proyecto, y alguno de los participantes, como Salva Arco (barcelonés, ex jugador del Río Breogán), Shannon T. Emery (estadounidense, profesora de inglés) y Amadine Loaec (bretona, administrativa).

Ferreiro precisó que #LugoMurallaÚnica es "un proxecto que busca visibilizar a muralla a nivel internacional e incide especialmente no feito de que é a única muralla romana do mundo que se conserva completa, ademais de ser a máis antiga do planeta".

La campaña consta de siete entrevistas realizadas en inglés, francés, italiano, portugués, castellano y gallego, en las cuales se dan a conocer distintos aspectos históricos y culturales de la muralla, precisamente a través de la perspectiva de esas siete personas que nacieron fuera, pero que viven o vivieron en la ciudad.

Para desarrollar este proyecto, el área de Cultura contó los testimonios de Arco, Emery y Loaec, así como de Alessandra Orsili (ex jugadora del Ensino e internacional italiana); Simón Rodríguez (venezolano, informador turístico); Mariana Capovilla (brasileña, exjugadora del Emevé) y Elena Belgrano (arquitecta italiana).