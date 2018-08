La muralla "podría estar mejor"

Sin una respuesta común. Ni lucenses ni turistas se ponen de acuerdo a la hora de valorar el estado actual de la muralla, aportando respuestas que van desde lo más optimista a los más crítico, pasando por otros que consideran que "podría estar mejor, pero no se puede atender a todo". En lo que sí coinciden es en la importancia que el monumento tiene para la ciudad y en que es responsabilidad de todos el colaborar en su mantenimiento, algo que no siempre se cumple.

En ocasiones, los términos limpieza y naturalidad se confunden y dejan pensar que un excesivo cuidado de la muralla puede acabar por quitarle la esencia milenaria de la que presume. "Yo siempre vi la muralla bien. Sin lugar a dudas debemos asegurar el mantenimiento y la limpieza de un monumento así, pero tampoco podemos intervenir de forma brusca, ya que acabaremos por desnaturalizarla", comenta una de las personas encuestadas.

Saúl Miguel (Lugo): Yo la veo limpia, somos de las pocas ciudades que conservamos una muralla por lo que no está nada mal

Asimismo, la principal amenaza que acecha a este monumento y que se convierte en la preocupación de la ciudadanía no es otra que la propia población lucense. "Claro que el Ayuntamiento debe garantizar el cuidado de un monumento así, pero si después se hacen botellones sobre ella, se dejan botellas y residuos, no sirve de nada. Lo peor de todo son las pintadas que dejan los jóvenes, las que cada vez son más abundantes", explica otro entrevistado.

Paula Pérez (Lugo): Se puede mejorar pero no veo necesaria una gran restauración. Sí que hace falta cuidarla más entre todos los lucenses

La complejidad que se ve implícita en su cuidado pone cuesta arriba cualquier labor de mantenimiento, ya que no siempre se puede intervenir y tampoco vale cualquier procedimiento, pues se está actuando sobre una obra delicada y que es el mayor atractivo de la capital lucense.

TURISTAS. Tampoco coinciden en sus opiniones las personas que visitan la ciudad. Lejos de criticar su estado, aseguran que se trata de "una obra fabulosa, casi única en el mundo", de la que toda la ciudadanía debería "estar orgullosa".

Vicente Ferrer (Valencia): la vimos bastante bien a nivel general, al igual que todo el casco histórico. Nos está gustando mucho la ciudad

Algunos de ellos explican que Lugo está "por encima de la media de ciudades en cuanto a cuidado y limpieza de su casco histórico", a pesar de que "siempre podría estar mejor", pero mirándolo desde fuera no lo ven "tan mal".

Fernando Susiac (Madrid): no está de todo mal, pero no hemos notado avance alguno con respecto a nuestras últimas visitas a Lugo

Aun así, también queda hueco para la crítica constructiva, en la que ciertos veraneantes comentan que en los últimos años no han notado un gran avance, sí mantenimiento, pero no mejora, algo que a su juicio podría fomentarse desde la administración local. "Solemos viajar mucho por la comunidad, en concreto por Lugo, y en la última etapa que no hemos venido apenas hemos notado cambio alguno. El material que cubre el suelo de la muralla no creo que sea muy apropiado, y la fachada tampoco está del todo limpia", comenta una pareja. Añade que lo que más pena le da es "ver todas las casas que están alrededor de la muralla y del casco histórico y que se encuentran a punto de caerse".