La muralla de Lugo, protagonista de un hilo viral en Twitter

​Sheehan Quirke es la persona que se esconde detrás de la cuenta de Twitter The Cultural Tutor, puntera en cuanto a la difusión de contenidos culturales en esta red social. La muralla de Lugo protagoniza su último hilo, que acumula retuits, compartidos y me gusta sin parar.

En este hilo que se muestra a continuación se hace un repaso por la historia de este monumento Patrimonio de la Humanidad y por algunas de las caracterísiticas que lo hacen tan singular. "La pequeña ciudad de Lugo, en el norte de España, tiene un secreto especial", comienza la narración de The Cultural Tutor que ya se ha hecho viral en Twitter.

The small city of Lugo in northern Spain has a special secret.



It is the *only* place in the world to have a complete set of intact Roman walls. They were built 2,000 years ago and surround the entire old town.



But how did they survive? That's where it gets interesting... pic.twitter.com/sA8gszMV6R