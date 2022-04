La muralla, una fortaleza para la paz

Los romanos construyeron la muralla de Lugo como una fortificación militar para proteger a la ciudad de posibles invasores. Casi 2.000 años después los escolares que han participado en la vigésima segunda edición de los premios Muralla, convocada por el Grupo El Progreso, ven este bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como un símbolo de la paz.

La invasión de Ucrania por Rusia ha estado muy presente en el contenido de muchos de los 2.505 dibujos y las 152 redacciones presentadas a este certamen por escolares de 44 centros docentes de las cuatro provincias gallegas. La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente o la protección del patrimonio han sido otros conceptos actuales que han reflejado los estudiantes en sus creaciones artísticas, que giran en torno al monumento romano.

Hay dibujos que reflejan profundos mensajes como As xeracións futuras queren ver a beleza do pasado o No luches, no ganas nada con la victoria.

También hay quien aprovechó su obra para declarar su amor por una anónima amiga, como sucedió con un escolar coruñés de primero de primaria, de unos seis años de edad, y otros que se mostraron como fans del grupo musical Tanxugueiras.

En la categoría de dibujo la ganadora fue la alumna del Colexio Fingoi de Lugo Aroa Pernas Carballo, con una obra en la que un rostro femenino dual preside la muralla. En redacción el primer premio recayó en Helena González Rodríguez, del CEIP Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo, con su historia sobre la vida de Fulvia en la antigua Lucus Augusti.

El jurado también concedió cinco accésit en ambas categorías y un premio a un centro escolar. En dibujo los finalistas fueron Sofía Stefanova García, de Franciscanos de Lugo; Kilian Millán de la Vega Freira, de Divina Pastora-Salesianos de la capital lucense; David Vargas, de Franciscanos; Paula de la Fuente Filloy, del Divino Maestro de Santiago de Compostela, y Sofía Ramos Ponte, del IES Eusebio da Guarda de A Coruña. El colegio galardonado fue el Santiago Apóstol de Narón (A Coruña).

En redacción los finalistas fueron Blanca Fernández Jiménez, de la Escola Rosalía de Castro de Vigo; Ruth Palmeiro Blanco, del Luis Tobío de Viveiro; Celtia Gómez, que concurrió por su cuenta; R.M.L. y Uxía Álvarez Rodríguez, del Divina Pastora-Salesianos de Lugo. Este fue el centro galardonado.

Los miembros del jurado, que estaba integrado por la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias; el diputado provincial de promoción económica y social, Pablo Rivera, y el vicerrector de coordinación del Campus Terra de la USC, Francisco Fraga, coincidieron en señalar que los trabajos presentados reflejan cómo evoluciona la sociedad.