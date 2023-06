"A muralla é patrimonio natural porque nela crían cirrios, grallas e pardais"

De onde lle vén esa afección súa aos paxaros?

Tiven un profesor na EXB, José Rodríguez Noya, que tiña unha gran sensibilidade pola natureza e tamén unha grande afección ás aves e de aí veu tamén a miña paixón por ambas cousas.

Hai que ter máis vista ou máis oído para poder albiscar todos os paxaros nun paseo polo monte?

Hai que ter unha curiosidade infinda e ganas de aprender o funcionamento da natureza. Á medida que entendes como as aves forman parte dos ecosistemas, acabas enganchándote.

Cal é a ferramenta máis necesaria: a cámara ou os prismáticos?

Empecei usando os prismáticos e o caderno de campo. Despois, aos 16, fíxenme cunha cámara de fotos e un telescopio. Agora, emprego máis o ordenador.

Lugo é, dentro de Galicia, unha reserva en paxaros?

Pode ser porque Lugo é a provincia galega con máis variedade ambiental. Están A Mariña, as chairas, A Montaña e os elementos mediterráneos da Ribeira Sacra, pero en todas elas hai aves en risco de desaparición polas ameazas dos parques eólicos, a eucaliptización, os novos viais e os pesticidas.

Os paxaros son os grandes descoñecidos do reino animal polo xénero humano?

Xa non. Eses son os invertebrados, os insectos sobre todo, que aínda constitúen unhas fronteiras de coñecemento apaixoantes. Das aves cada vez se sabe e se comparte máis en plataformas dixitais: onde crían, cantas hai... Só falta aplicar políticas para conservalas.

Podería dividirnos a provincia de Lugo cos paxaros máis característicos de cada zona?

Si. Por exemplo, A Mariña é un espectáculo no outono porque desde alí pódese ver a migración das aves hacia o oeste. Hai pardelas, gaivotas, palleiras... e nas rías hai parrulos cullereiros, garzas... Na Montaña, no Xistral pódense ver voitres e nos Ancares, as charrelas. Na Terra Chá, hai paspallás, picanzos... No Val do Miño, hai tartarañas cincentas e na Ribeira Sacra, aguias reais, voitres brancos, papuxas, reiseñores, petos, mouchos reais...

Que descubriu cos paxaros?

Un novo xeito de entender a vida, as relacións dos homes coa natureza. Os paxaros son un vehículo para iso. Tamén me dan tranquilidade e sóbenme as endorfinas, especialmente cando comparto.

Cantos paxaros foxen por non darlles acubillo en Galicia?

Moitos foxen por destruír o seu hábitat e carecer de alimento. É insuficiente a educación na natureza, toda a poboación ten que estar concienciada disto e debería haber zonas protexidas. Non se debería cultivar eucalipto nin talar árbores a mata rasa.

A muralla é un Patrimonio da Humanidade, pero tamén é un patrimonio para os paxaros?

É un patrimonio histórico e natural porque nela crían ducias de parellas de cirrios, unhas aves migratorias que invernan en África. Pero tamén crían a gralla pequena e os pardais.