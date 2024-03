"El mural de Yoe 33 combina con el entorno de la muralla romana"

Yoe 33 recibió un ladrillo. Es el trofeo que representa su título como autor del tercer mejor mural del planeta por Copora, que se puede ver en el número 156 de la Ronda de la Muralla. El trofeo, concedido por votación popular a través de la plataforma Street Art Cities, se lo entregó Tim Marschang, quien se desplazó a Lugo para conocer el trabajo reconocido y también el Julio César de Diego As, ganador de la edición de 2021.

Tim Marschang opinó que "el mural de Yoe 33 está bien ejecutado y combina perfectamente con el entorno de la antigua muralla romana". El director de la Street Art Cities supo ver que "a relación con la tradición es indudablemente importante. Un gran mural de perros en colores fluorescentes no sería apreciado. Pero esto es gracias al profesionalismo del artista, tienen su origen en la escena del arte urbano desde hace años y construye sobre esa herencia urbana".

El artista lucense indicó que la temática de Copora, una mujer castrexa sobre el fondo del bosque sobre el que se fundó Lugo, vino determinado por el entorno en el que lo iba a pintar, junto a la muralla romana.

"No fue fácil convencer a la Dirección Xeral de Patrimonio para que me diese el permiso para hacer este mural porque ellos tienen que preservar el monumento, es lógico, por lo que no permiten nada que no tenga una referencia histórica. Como ya teníamos lo romano, pusimos lo castrexo", reveló.

Una dificultad añadida son las dimensiones de Copora (350 metros cuadrados), la perspectiva desde la que pinta el creador y el color.

Yoel 33 comentó que, en compañía de Diego As y del concejal de Xuventude, Jorge Bustos, habían conducido al crítico belga por los murales que hay en la ciudad y otros del proyecto Urban Cores, que promueve los murales y el grafiti. El edil le presentó esta iniciativa como "unha ferramenta estratéxica na rexeneración que estamos executando na cidade".

El artista premiado adelantó que el colectivo que ejecuta Urban Cores ya está trabajando en los proyectos que ejecutarán este año en la ciudad.

GALICIA. Los tres primeros puestos de este año fueron sendas obras gallegas. Ganó Shfir, en Fene, y Lula Goce, en Nigrán, fue segunda. Las tres se impusieron entre 50 candidaturas de veintisiete países por las que votaron 70.000 personas.

"Todo se basa en lo que vemos en Internet, principalmente en las redes sociales. Debido a la constante evolución de los algoritmos, intentamos mostrar una selección bien equilibrada de artistas consagrados y nuevos talentos. O, a veces, artistas muy conocidos en la escena pero que no son buenos en las redes sociales", argumentó el experto belga.

En el caso del éxito de las propuestas que proceden de Galicia, Tim Marschang señaló que "viajando por Galicia durante la última semana he aprendido más sobre la cultura gallega y entiendo que Galicia ha sido menospreciada por el resto de España".

Su opinión se basa en que "la próspera escena del arte urbano es grande en la región, con muchos festivales que son un faro para toda la región. Así que el arte callejero se está convirtiendo poco a poco en parte de la identidad gallega y la gente está muy orgullosa de que deje su huella en el mapa mundial. 'Galicia, reina en el arte urbano' suena muy bien. Sería un buen márketing para el turismo".