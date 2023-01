Quejas porque la Diputación no pintó las pistas del Anexo, lo que obligó a suspender partidos

Multitud de escolares de varios equipos de baloncesto de Lugo tuvieron que suspender los partidos de este fin de semana ante la imposibilidad de jugar en el Anexo del Pazo Provincial dos Deportes y la negativa del Concello a abrir las instalaciones municipales el domingo por la tarde para que se pudieran disputar todos los encuentros. Según explican los usuarios, al retirar el parqué de las pistas de Anexo —que estaba deteriorado— quedaron al descubierto las antiguas pistas de cemento, pintadas con rayas que ya no cumplen con las medidas reglamentarias. "La Diputación tenía que haber modificado la línea de triple y poco más, pero no lo hizo, por lo que no se pueden disputar partidos oficiales, ni de adultos ni de escolares. Es una vergüenza que no sean capaces de pintar cuatro líneas. Las condiciones del Anexo ya son tercermundistas y encima no hacen ni lo mínimo", lamentan.

Los afectados critican también que el Concello se negara a abrir sus instalaciones deportivas el domingo por la tarde. "Nos dijeron que la empresa que lo gestionaba no trabajaba el domingo por la tarde y que no iban a buscar ningún tipo de solución", afirman. Algunos equipos buscaron alternativas fuera del municipio. "Sales de Lugo y cualquier concello te cede sus instalaciones deportivas sin problema, pero lo que pasa aquí es increíble. Esperamos que lo solucionen pronto", dicen