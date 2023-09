Se multiplican las protestas por los retrasos en la retirada de los nidos de velutina

A medida que se multiplican los nidos de avispa velutina en Lugo, se incrementan también las quejas de los ciudadanos por el peligro que suponen y, sobre todo, por la tardanza en retirarlos.

A las protestas de habitantes de la zona del 169 de Camiño Real, donde hay un nido de velutina pegado a una ventana en la cornisa de la cuarta planta, se unieron el miércoles los de la zona de Camiño de Rosende, en Lamas de Prado.

En este caso, según relató un vecino, la avispas las hay "a miles" en un nogal de una finca, él calcula que a unos quince metros de altura. "No hay manera de acercarse a coger castañas ni a hacer nada a mi finca, que está al lado", protesta, para asegurar que a él ya le han picado en dos ocasiones: "Menos mal que estoy operado de hernia y el mismo medicamento me sirve para las dos cosas, que si no igual estoy muerto".

Este protesta, además, porque llamó a la Policía Local y, según asegura, le dijeron que "los bomberos no podían venir a bajar el nido porque esto se considera zona rural". También se puso en contacto con el 112, pero todavía no han recibido ayuda.