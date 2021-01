La multinacional lucense del ADN

LE SOBRAN conocimientos para montar una o más empresas –de hecho, ya lo hizo en varias ocasiones– y experiencia para saber venderla -trabajó en los departamentos de Marketing de grandes compañías como-. Sin embargo, lo curioso de este empresario lucense asentado en Madrid,, es que consiguió situar una firma -creada al 50 por ciento con su mujer, también lucense,y que comenzó a funcionar hace solo tres años- en un referente a nivel mundial en venta y elaboración de tests de ADN. La empresa es. Tiene una facturación anual de 559.000 euros y se extiende ya, a través de colaboradores y algunas sedes, a Dinamarca, Polonia, Estados Unidos, México y Asia.

"No soy biotecnólogo, pero me gusta la ciencia y, desde que mi madre falleció de un cáncer, me interesé mucho más por la genética. Se puede decir que no siendo tecnólogo, soy el más tecnólogo de los no tecnólogos. Con Alcatel, me recorrí Latinoamérica montando sistemas informáticos. En ese sentido, tengo una ventaja: no pierdo mi parte de marketing y venta y disfruto también de la parte técnica", dice, a modo de tarjeta de presentación.

Ignacio Esteban Miñano tenía buenos empleos en las multinacionales por las que pasó. Sin embargo, le restaban tiempo para estar con sus dos hijos, ahora ya adolescentes. Por ese motivo, hace unos años que comenzó a buscarse la vida como empresario y emprendió varios negocios sin mayores pretensiones que disponer de más tiempo personal.

"Puse en marcha varias empresas y ninguna de ellas me fue demasiado bien. Primero, como empecé a viajar a China, se me ocurrió vender bombillas led en España que se fabricaban allí y, al principio, daba dinero pero, al poco tiempo, ya se comenzaron a vender aquí y se acabó el negocio. Luego, puse en marcha una empresa de venta de marisco gallego a domicilio y, más tarde, un supermercado ecológico. Pero todo tuve que dejarlo con el tiempo aunque me permitió disfrutar de mis hijos, que era lo que quería. Hasta que surgió la idea de 24Genetics y todo salió de maravilla", explica este empresario.

La idea de 24Genetics surgió en la cabeza de Ignacio Esteban viendo lo que hacían otras empresas de Estados Unidos que se dedicaban a la venta por internet de tests genéticos y se le ocurrió hacer esto mismo en España, cruzando además datos con estudios de distintas universidades sobre el ADN para hacer algoritmos. Contrató a expertos como un doctor en Harvard que montó la infraestructura o una bióloga con doctorado en Medicina para interpretar datos. El resultado fue una explosión de pedidos. "En poco más de tres años, tenemos miles de clientes en más de cien países. Ha sido una locura. Me di cuenta de lo que podría hacer contratando a gente adecuada", afirma.

La empresa 24Genetics ofrece la posibilidad de que cualquier persona haga un test de ADN. Para ello, realiza el pedido por internet. De vuelta, la empresa le remite un kit donde se incluye un tubo en el que el interesado deberá enviar una muestra de saliva. El ADN se leerá a través de esa muestra y tras pasar unas máquinas de secuenciación masiva. "Actualmente, solo se entiende el 3 por ciento de nuestro ADN. Pero con un simple análisis y con la combinación de estudios y algoritmos, la genética nos dice muchas cosas. Podemos saber de dónde eran nuestros antepasados hasta más de 700 años, la predisposición que tenemos para sufrir ciertas enfermedades, para adelgazar más rápido o para sufrir ciertos problemas de piel y cuál es el mejor tratamiento o también qué tipo de lesiones podemos tener, en base a nuestros genes, si practicamos deporte. En total, hacemos siete tests diferentes a partir de una sola muestra de ADN", afirma este emprendedor.

El 90 por ciento de los clientes son particulares, que solicitan el test para conocer sus ancestros o su predisposición a ciertas enfermedades. Y el resto, son clínicas, centros de belleza o firmas como El Corte Inglés o Amazon. "Los precios oscilan entre los 149 y los 399 euros. Si haces solo ancestros, son 149. Si añades, salud y nutrición, 200. Y los siete tests completos, 399. Con una sola muestra, se puede hacer todo. Y lo que más coge la gente es esta última opción", afirma el empresario.

Ignacio Esteban defiende que su compañía se diferencia de otras, dedicadas también a elaborar tests de genética, en que la información cruzada es mucho mayor y, por lo tanto, resultan mucho más precisos los resultados. "Se puede hacer un test genético para conocer los ancestros pero te puede decir que tus antepasados eran ibéricos, lo que incluiría a Portugal y España. Nosotros, no, indicamos con precisión más de 1.500 regiones geográficas frente a 50 de nuestros competidores. En salud, lo mismo. Si otras empresas cruzan los datos del ADN de la persona con 300 informes, nosotros lo hacemos con 500", comenta.

Esta firma está ahora en expansión y, para ello, puso en marcha en diciembre un crowdfunding con Capital Cell, donde pretende reunir 1.100.000 euros, objetivo que está ya al 86 por ciento. "Cualquier persona puede comprar participaciones a partir de 250 euros. Hasta el momento, logramos reunir ya a 500 inversores en solo un mes. No podemos quejarnos", indica este emprendedor lucense.

Dos estudios sobre el covid-19

En el confinamiento, las peticiones de tests de ADN a 24Genetics bajaron a la mitad. Aun así, la empresa decidió invertir 18.000 euros en un programa de investigación en el Hospital de La Paz, en Madrid, donde se secuenció el ADN de 300 personas para averiguar si existe algún tipo de mutación genética que haga a un individuo más propenso a sufrir las peores consecuencias de la enfermedad.



"Se demostró que hay ciertas mutaciones genéticas que hacen que ciertas personas se vean más afectadas por el covid. Esto nos va a llevar a la creación de dianas terapéuticas", indica Ignacio Esteban Miñano.



24Genetics es también miembro del Consorcio internacional Covid-19 HGI donde participa en un metaanálisis genético. Inmunes 24Genetics está inmersa en otro proyecto con la Universidad Europea de Madrid para encontrar a gente inmune. "Enviamos un cuestionario a nuestros clientes. Entre la genética y los algoritmos, se puede saber la evolución con un acierto del 97 por ciento", afirma.