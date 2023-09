Multiculturalismo en el supermercado

Cuando se le pregunta a una persona que ha emigrado qué es lo que más echa de menos lejos de su tierra de origen es habitual que mencione la comida. Ocurre con los españoles que se van al extranjero y piden aceite de oliva o jamón serrano a las visitas que reciben, y también con los extranjeros que viven en España y les resulta difícil encontrar ingredientes para cocinar platos de su cultura gastronómica.

En la ciudad de Lugo, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, un 6,28 por ciento de la población no tiene pasaporte español. Más de la mitad de estas personas proceden del continente americano, principalmente de países como Colombia, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Cuba y Perú; aunque también hay otras comunidades destacadas, como las de inmigrantes de Marruecos, Rumanía o China.

Marino Veiga, multitienda San Roque: "Tenemos algunos clientes rumanos que vienen hasta de Sigüeiro a comprar"

El negocio de los locutorios y las tiendas 24 horas comenzó a prosperar en la década de 1990. Fue entonces cuando abrió Multitiendas San Roque, que tres décadas después continúa siendo una referencia para la población inmigrante de la ciudad.

Marino Veiga, gerente de este establecimiento, cuenta que comenzaron a vender productos de alimentación demandados por la comunidad extranjera en 1998. Aunque tienen estanterías con productos latinoamericanos, su especialidad son los rumanos.

"Tuve una empleada de Rumanía que me aconsejó traer estos productos, pero siempre me he ido guiando por la demanda", explica este empresario.

Multitienda San Roque, referente para todos los ciudadanos rumanos de distintos puntos de Galicia. S. FREIRE

Rumanía es el país de origen de la comunidad de inmigrantes europeos más numerosa de la ciudad. Aunque ha descendido en la última década, los datos más recientes indican que más de medio millar de habitantes de Lugo proceden de este país.

En la sección de alimentación se ofrece carne 'mici', salamis y otros embutidos ahumados y adobados al estilo rumano, quesos y otros productos lácteos, cervezas y gaseosas de diversos sabores, vinos y otros licores, conservas y alimentos fermentados, dulces,... En medio hay productos españoles, pero las marcas y etiquetas en lengua rumana atraen a clientes de este país europeo, incluso de localidades bastante alejadas de Lugo. "Tenemos clientes que vienen hasta de Sigüeiro (A Coruña) porque no hay establecimientos que vendan estos productos", afirma Veiga.

Moisés Garnica, locutorio Multitienda Milagrosa: "Nos piden productos que cuesta traer a España por diferentes motivos"

La alimentación latinoamericana también se comercializa en los locutorios. En la ciudad hay varios, pero están especialmente concentrados en A Milagrosa. A este barrio trasladó su negocio en 2021 el boliviano Moisés Garnica, después de 13 años establecido en la Rúa do Progreso. Este empresario reconoce que la multiculturalidad del vecindario beneficia al negocio.

Buena parte de la clientela acude al local para enviar dinero a sus países y aprovecha el desplazamiento para llevarse productos de su tierra. La demanda también manda a la hora de hacer los pedidos. Los colombianos consumen harina PAN, panela y bebidas gaseosas como Postobón y Pony Malta. Los dominicanos gustan de las legumbres de la marca Goya, especialmente los gandules. Los peruanos demandan pastas de ají y otras salsas para condimentar los platos, así como el denominado chuño negro, que no es otra cosa que patata deshidratada típica de la región andina, donde las condiciones climatológicas obligan a preservar parte de la cosecha anual. Unos y otros acaban comprando en el establecimiento por la familiaridad de los productos. "El colombiano prefiere tomarse una bebida de su país aunque sea más cara", comenta Garnica.

Con todo, no todo lo que demandan los clientes latinoamericanos se puede traer a España. Las estanterías se ven algo vacías y el gerente del establecimiento señala que existen dificultades de distribución. Hay productos como la Inca Kola, original de Perú, que no se pueden vender. "En ocasiones dejan de distribuirse productos y no sabemos por qué", cuenta Garnica.

Roger Emilio Castellón, locutorio Camiño Real: "Vienen personas de diferentes países, sobre todo de América y África"

Otro de los locutorios más populares de A Milagrosa se encuentra en la Rúa Xulia Minguillón. Al otro lado del mostrador está el cubano Roger Emilio Castellón, pero en las estanterías del establecimiento se mezclan productos de diferente origen: plátanos de Colombia y Ecuador, aguacates de Perú y República Dominicana, ocra de Honduras, papaya de Brasil,... Además de frutas y verduras, hay todo tipo de productos envasados.

Es jueves y el local es un ir y venir de gente para enviar dinero al extranjero, recargar tarjetas de móvil o hacer la compra. Entre los clientes está el dominicano Luis Urracas, que viene expresamente a buscar productos de su tierra, y la española Lucía Monín, cuya oficina está en las proximidades y suele venir a comprar. "Siempre pruebo algún producto", comenta. Esta es la viva imagen del multiculturalismo que se respira en estos establecimientos.

Rachid Es Said, supermercado Soraya: "En nuestra carne tan solo cambia la manera de sacrificar a los animales"

La mayor compra de la semana en el Supermercado Soraya se registra el viernes, día de oración de la comunidad musulmana. Muchas familias aprovechan su visita a la mezquita As Salam, en la Rúa Túnel de Oural, para pasar por este establecimiento especializado en alimentación de Oriente Medio y el Magreb. En el barrio de A Piringalla hay varios regentados por miembros de la comunidad musulmana lucense.

Supermercado Soraya, localizado en la Rúa San Isidro Labrador en A Piringalla. S. FREIRE

Las estanterías combinan productos locales con productos de importación. Destacan la sémola de grano para cocinar cuscús, los dátiles y los dulces tradicionales. El servicio más exclusivo, sin embargo, es la carnicería. Allí es posible comprar carne 'halal' de ternera, cordero o ave, ya que la de cerdo no está permitida para los musulmanes.

Se abastecen de mataderos de Galicia y Castilla y León donde sacrifican a los animales siguiendo las pautas marcadas en el Corán: degollados mirando al Este por un matarife que profese el Islam. Según Rashid Es Said, el encargado, "la carne es de primera calidad y solo cambia la manera de sacrificar a los animales".

Sergio Martín, Japon Market 24h: "Los clientes vienen por los sabores exóticos y también por puro coleccionismo"

Hoy en día es posible encontrar ingredientes típicos de la gastronomía asiática en cualquier supermercado español. En la oferta de aderezos aparece la salsa de soja y el vinagre de arroz, en las cámaras refrigeradas de los lácteos ya no es tan raro mirar tofu fresco envasado, e incluso en la sección de frutas y verduras se ven productos exóticos como pak choi y pitaya.

La alimentación consciente despierta interés desde hace tiempo, así que en ciudades como Lugo también hay numerosos establecimientos orientados a personas veganas que no consumen productos de origen animal y demandan alimentos con buenas propiedades nutritivas que hasta ahora eran culturalmente ajenos, como las algas, el miso o la leche de coco.

Japon Market 24, exotismo y coleccionismo que aterrizó en Lugo a finales de 2022. S. FREIRE

Más allá de los ingredientes que se incluyen en recetas asiáticas están los snacks, las bebidas y los productos precocinados típicos de la región. Algunos establecimientos se han especializado justo en este tipo de comida rápida. Primero fue el bazar chino +Kideas en la Rúa San Roque, con una sección de productos de alimentación de diferentes países asiáticos a la salida, y el año pasado abrió Japón Market 24h en el Centro Comercial As Termas.

"Los estudiantes asiáticos de la universidad suelen venir a comprar paquetes de fideos instantáneos", comenta una dependienta de +Kideas. El concepto de tienda de Japon Market 24h es diferente, pues está orientado al público interesado en Japón.

Iván Ruán, gerente del establecimiento +Kideas, ubicado en la Rúa San Roque desde hace 15 años. S. FREIRE

Según señala uno de sus empleados, Sergio Martín, "los clientes vienen por los sabores exóticos y también por puro coleccionismo". El ramune -bebida gaseosa en diferentes sabores- es uno de los productos que más se vende por la influencia de redes sociales como Tik Tok, pero también llaman la atención otros como las patatas fritas que saben a erizo de mar.

El fetichismo por la cultura japonesa lleva a algunos clientes a comprarlos simplemente para coleccionarlos. "Se valora que los productos sean originales", comenta Martín, que añade que "se compran productos como la Coca Cola japonesa para coleccionar la botella".